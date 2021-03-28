В Саудовской Аравии посадят 10 млрд деревьев в рамках программы озеленения

Саудовская Аравия намерена посадить 10 млрд деревьев в ближайшие десятилетия в рамках кампании, объявленной наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Целью программы является сокращение выбросов углерода, борьба с загрязнением и деградацией земельных ресурсов.

Саудовская Аравия стремится сократить выбросы углерода, производя 50% энергии страны за счет возобновляемых источников к 2030 году. Эр-Рияд также будет сотрудничать с другими арабскими странами в рамках Ближневосточной зеленой инициативы, чтобы посадить дополнительно 40 млрд деревьев. Это, по словам принца, станет крупнейшей в мире программой лесовосстановления.

Зеленая инициатива является частью плана принца «Видение 2030», направленного на снижение зависимости от нефтяных доходов и улучшение качества жизни в стране. «Королевству, региону и миру необходимо идти гораздо дальше и быстрее в борьбе с изменением климата»,— сказал Мохаммед бин Салман (цитата по Reuters).

Он отметил, что доля производства чистой энергии на Ближнем Востоке в настоящее время не превышает 7%. По его словам, Саудовская Аравия будет работать с региональными партнерами, чтобы способствовать сокращению выбросов углерода в результате добычи углеводородов в регионе более чем на 60%.

Ранее сообщалось, что власти России планируют передавать в аренду участки леса на Дальнем Востоке под посадку деревьев или для сохранения леса в обмен на углеродные кредиты. По данным агентства Bloomberg, выдавать кредиты будут в том случае, если цифровая платформа зафиксирует улучшение ситуации по способности леса поглощать углекислый газ. Компании смогут реализовывать свои кредиты на торговой площадке.