Bloomberg: Россия предложит бизнесу сажать деревья в обмен на углеродный кредит

Власти России планируют передавать в аренду участки леса на Дальнем Востоке под посадку деревьев или для сохранения леса в обмен на углеродные кредиты, сообщил Bloomberg. По данным агентства, выдавать кредиты будут в том случае, если цифровая платформа зафиксирует улучшение ситуации по способности леса поглощать углекислый газ. Компании смогут реализовывать свои кредиты на торговой площадке.

Углеродный кредит — торгуемый сертификат или разрешение на право на выброс углекислого газа или других парниковых газов.

Bloomberg не сообщает, кто предоставил ему информацию. Однако в сообщении приводится комментарий министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова о лесах России. «На долю России приходится 20% мировых лесов, поэтому международное сообщество должно быть справедливо в этом отношении. У нас есть возможность превратить их в крупный центр улавливания углерода»,— сказал господин Чекунов агентству.

По данным на 2018 год, российские леса поглотили порядка 620 млн тонн эквивалента CO2. Это компенсирует 38% национальный выбросов. По информации Bloomberg, власти новым сервисом хотят уменьшить критику в связи с ее усилиями по борьбе с изменениями климата перед переговорами в ООН по этому вопросу.

Подробнее об углеродных кредитах — в материале “Ъ” «Углеродные кредиты выходят на рынок».