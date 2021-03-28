Строительство четвертого моста в Новосибирске подорожало на 7,3 млрд рублей

Общая стоимость строительства четвертого (Центрального) моста через реку Обь в Новосибирске составит 44,3 млрд руб., сообщает концессионер проекта Группа «Вис». Это на 7,3 млрд руб. больше ранее озвученной суммы.

По информации компании, объем федерального финансирования остался прежним — 26,2 млрд руб., регион вложит в проект 3,5 млрд руб., инвестор — 14,6 млрд руб. В апреле 2020 года правительство Новосибирской области оценивало затраты регионального бюджета в 2,6 млрд руб., концессионера — в 8,2 млрд руб.

Строительная готовность проекта, по данным «Вис» составляет 24%, работы идут с опережением графика. В субботу рабочие начали надвижку пролетного строения, длина которого составит 776 м, вес — 9,6 тыс. т. «Надвижка пролетного строения осуществляется с левого берега реки со средней скоростью 12 м в час. К следующему году надвинем около10 тыс. т», — рассказал генеральный директор Производственной фирмы «Вис» Руслан Семенов.

Концессионное соглашение о реализации проекта строительства платного моста с «Сибирской концессионной компанией» (СКК, входит в группу «Вис») правительство региона подписало в декабре 2017 года. Завершить объект планируется в декабре 2022 года. Срок концессии — 25 лет.

Дарья Решетникова