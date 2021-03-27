Вынесен приговор «желтым жилетам», разгромившим музей Триумфальной арки

В Парижском суде вынесены приговоры по делу десяти человек, участвовавших 1 декабря 2018 года в разгроме и грабеже музея Триумфальной арки. В тот день толпа «желтых жилетов», собравшаяся на Елисейских полях, разбила двери и проникла внутрь. В итоге памятнику был причинен ущерб на миллион евро и были повреждены пять произведений искусства.

Двое из десяти были в итоге оправданы за недостатком улик, восемь наказаны условными сроками от четырех до восьми месяцев и штрафами от €100 до €500. К этому прибавились те несколько месяцев, когда подсудимые ждали суда в предварительном заключении. Семеро из них также приговорены к обязательным общественным работам в 70 часов.

Преступление имело огромный резонанс во Франции и за ее границами, отметил суд. Он подчеркнул свое нежелание наказывать «для примера» рядовых исполнителей в условиях, когда не были выявлены и задержаны его организаторы.

О грабеже музея Триумфальной арки и суде над участниками — в материале “Ъ” «В Париже судят погромщиков».

Алексей Тарханов, Париж