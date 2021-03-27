СМИ: HBO подписал пятилетний контракт с Джорджем Мартином

Телеканал HBO подписал контракт с писателем и автором цикла «Песнь льда и пламени» Джорджем Мартином на пять лет, сообщает издание The Hollywood Reporter (THR). В рамках договора господин Мартин будет участвовать в производстве контента для стримингового сервиса HBO Max. Источник THR оценивает сумму контракта с писателем как «восьмизначное число».

HBO в настоящий момент работает над пятью проектами, основывающимися на цикле «Песнь льда и пламени», сообщает HTR. Господин Мартин также работает над экранизациями новелл «Кто боится смерти» Окорафора Ннеди и «Знаки дороги» Роджера Желязны.

Сериал HBO «Игра престолов», основанный на работах цикла «Песнь льда и пламени», закончился в 2019 году. В том же году HBO анонсировала его приквел «Дом дракона» по книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Писатель также работает над новой книгой цикла под названием «Ветра зимы», ее сроки выхода неоднократно переносились.

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