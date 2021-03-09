Климатическая дипломатия возвращается

РФ и США возобновляют двустороннее взаимодействие по вопросам климата — советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев провел первую встречу со спецпредставителем нового президента США по вопросам климата Джоном Керри. Эксперты полагают, что климатический и зеленый треки в целом остаются одними из немногих перспективных каналов взаимодействия между двумя странами в сложных внешнеполитических условиях.

“Ъ” стали известны детали первого разговора советника президента РФ по климату Руслана Эдельгериева со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри 3 марта в онлайн-формате. «Беседа стала отправным пунктом для взаимодействия в области климата с новой американской администрацией», говорится на сайте Кремля. «Наша беседа с Джоном Керри стала важным этапом знакомства с климатическими позициями новой американской администрации — изменение климата является значительным вызовом современности и должно решаться коллективно крупнейшими эмитентами парниковых газов (США являются вторым по совокупному объему выбросов парниковых газов в мире, РФ — пятым.— “Ъ”)»,— прокомментировал “Ъ” Руслан Эдельгериев.

Бывший госсекретарь Джон Керри, подписавший Парижское климатическое соглашение (ПС) от лица США в апреле 2016 года, стал спецпредставителем нового президента Джо Байдена по климату после его избрания. 21 января Джо Байден подписал указ о возвращении США в ПС (напомним, что Дональд Трамп объявил о выходе из ПС в июне 2017 года, формально США перестали быть стороной соглашения в ноябре 2020 года), 19 февраля США официально завершили процесс возвращения в ПС.

Еще при Бараке Обаме, особенно после санкций 2014 года, РФ активизировала международное сотрудничество в области экологии и климата. Ряд экспертов тогда предполагал, что на фоне осложнения отношений с Западом РФ старается играть более активную роль в сотрудничестве по «нейтральным» темам, в том числе в вопросах зеленого развития (см. “Ъ” от 29 сентября 2014 года и 9 декабря 2015 года). Однако при Дональде Трампе сотрудничество по климатическому треку было фактически приостановлено. Джо Байден сделал вопросы климата одним из приоритетов своей выборной кампании — уже после избрания он, в частности, подписал указ о достижении США углеродной нейтральности к 2050 году, поручил Агентству по охране окружающей среды разработать новые стандарты выбросов для транспорта и электростанций и новые правила контроля эмиссий метана в нефтегазовом секторе и потребовал от администрации представить новую цель США по снижению выбросов парниковых газов на 2030 год в рамках ПС — по оценке экспертов World Resources Institute, она может составить до 50% снижения эмиссии. На 22 апреля запланирован Саммит климатических лидеров, который в онлайн-формате организует новая администрация США.

По словам Руслана Эдельгериева, теперь ключевыми направлениями климатического взаимодействия Москвы и Вашингтона станут сохранение Арктики и снижение объемов выбросов черного углерода (сажи) на этих территориях, проекты в лесном секторе, а также сотрудничество в области ядерной энергетики в контексте энергетического перехода. «С учетом значительного научно-технологического потенциала наших стран объединение усилий Москвы и Вашингтона на климатическом направлении может привести к положительным результатам — перспективы будут зависеть от стремления взаимодействовать в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и в соответствии с Парижским соглашением, а также от достижения климатических целей стран»,— заявил “Ъ” Руслан Эдельгериев.

Дальнейшие встречи ожидаются на площадках РКИК ООН, включая следующий раунд переговоров стран в декабре 2021 года в Глазго и встречу G20 в октябре. «Невзирая на текущие разногласия, Россия, США, ЕС, Китай и Индия как крупнейшие эмитенты парниковых газов должны действовать сообща, показывая остальному миру примеры лидерства — в середине 1970-х ведущие державы сыграли ключевую роль в начале глобальных научных исследований, в понимании опасностей, связанных с глобальным потеплением, сейчас пришло время нового этапа в международном сотрудничестве — перехода на зеленые источники энергии, безуглеродные технологии в промышленности, транспорте, программ сохранения лесов, разработки и внедрения природосберегающих технологий»,— говорит директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов. Среди тем для сотрудничества он называет также вопросы зеленого финансирования, углеродного регулирования, сотрудничество на уровне бизнеса (в том числе вывод зеленых проектов из-под действия санкций).

Отметим, что в субботу Financial Times также рассказала о призыве Берлина к ЕС (в преддверии переговоров лидеров ЕС по России в марте) расширять сотрудничество с РФ в области климата, в том числе разработать «конкретную и детальную стратегию» избирательного взаимодействия и вовлечения России в международные усилия по борьбе с климатическими изменениями. “Ъ” будет следить за развитием событий.

Ангелина Давыдова