Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие

Пакистан успешно провел испытание баллистической ракеты класса «земля-земля», способной нести ядерное оружие. Радиус действия ракеты составляет 900 км, сообщает Dawn.

Целью испытательного полета было подтверждение различных параметров системы вооружения, включая усовершенствованную систему навигации. При пуске присутствовали генеральный директор отдела стратегических планов генерал-лейтенант Надим Заки Манж, председатель Национальной инженерной и научной комиссии доктор Раза Самар, командующий стратегическими силами армии генерал-лейтенант Мухаммед Али, а также ученые и инженеры стратегических организаций.

Shaheen 1-A представляет собой высокоточный ракетный комплекс. Начальник отдела стратегических планов поздравил ученых и инженеров с успешным проведением испытаний. Он высоко оценил «техническое мастерство и преданность делу ученых и инженеров, которые внесли свой вклад в успешный запуск ракеты».

В прошлом месяце армия успешно провела испытания крылатой ракеты Babur IA — баллистической ракеты класса «земля-земля» малой дальности, способной поражать наземные и морские цели с высокой точностью на расстоянии до 450 км.