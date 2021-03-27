Футболисты вынесли Катару предупреждение

Самыми заметными событиями на старте отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года стали не результаты матчей, а протестные акции, устроенные перед ними уже двумя сборными — Норвегии и Германии. Игроки обеих призвали власти Катара, страны—хозяйки первенства, соблюдать права человека на фоне сообщений о массовой гибели мигрантов при строительстве объектов турнира. Международная федерация футбола (FIFA) очень лояльно отнеслась к акциям, поддержав «свободу слова», хотя, например, Международный олимпийский комитет (МОК) так и не отменил правило, запрещающее политические протесты во время Олимпиад.

В список наиболее резонансных событий двух стартовых дней квалификационного турнира к чемпионату мира, который в конце 2022 года пройдет в Катаре, попали два, с игрой не связанные. Речь о протестных акциях, устроенных перед играми с гибралтарцами и исландцами футболистами сборных Норвегии и Германии. Они встали перед фото- и телекамерами в специально надетых майках. У норвежцев на них была нанесена надпись «Права человека, на поле и за его пределами». На футболке каждого немецкого игрока было по одной латинской букве. Вместе они составили сочетание human rights, то есть тоже «права человека».

Участники акций не скрывали, по какой причине на них решились. Например, полузащитник сборной Германии Леон Горецка заявил, что он и его партнеры «не могут игнорировать» происходящее в стране, которой выпало принимать чемпионат мира. А тренер команды Йоахим Лёв подчеркнул, что права человека являются «базовой ценностью» для его игроков, фактически поддержав их.

Материалы, посвященные нарушению таких прав катарскими властями, появлялись в различных изданиях в течение нескольких лет. А наиболее громкий вышел в феврале в The Guardian.

В расследовании утверждалось, что с тех пор, как в 2010 году Катару достался чемпионат мира, там погибли около 6,5 тыс. рабочих мигрантов из таких государств, как Индия, Пакистан, Непал, Бангладеш и Шри-Ланка.

В основном речь шла о несчастных случаях при строительстве объектов первенства. В связи с этим Amnesty International уже обращалась в Международную федерацию футбола, настаивая, что та должна убедить катарских партнеров инициировать реформы в области трудового законодательства.

Реакция FIFA на футбольные акции между тем оказалась довольно любопытной. Еще после норвежской она предупредила, что не будет применять к участникам никаких дисциплинарных мер, поскольку «верит в свободу слова» и в футбол «как силу во благо». Характерно, что Международный олимпийский комитет крайне негативно относится к протестной активности спортсменов во время соревнований.

Скажем, МОК, по сути, заблокировал отмену так называемого правила 50 Олимпийской хартии, строго запрещающего протесты во время Олимпиад, несмотря на довольно масштабную кампанию против пункта, в которой приняли участие многие ведущие атлеты.

Оргкомитет катарского чемпионата, впрочем, отвергает обвинения в нарушении прав человека. Отвечая на футбольные акции, его представитель заявил, что эта структура «всегда была прозрачной в области охраны здоровья рабочих и их безопасности». По версии оргкомитета, общее число погибших строителей объектов с 2014 года составляет всего 38 человек. Причем 35 смертей никак не связаны с трудовой деятельностью.

Алексей Доспехов