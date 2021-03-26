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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Следователь вещдоку не товарищ

Арестован обвиняемый в хищении 20 млн рублей из служебного сейфа

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Пресненский суд Москвы заключил на два месяца (до 25 мая) под стражу заместителя начальника ОМВД по Ярославскому району Москвы, начальника следственного отдела Михаила Белявского, обвиняемого в хищении из материалов уголовного дела вещественного доказательства — 20,8 млн руб., которые хранил в сейфе своего служебного кабинета. Деньги принадлежали предпринимателю, который хотел купить квартиру, но случайно попал под полицейскую операцию, в ходе которой был задержан. Свою вину господин Белявский не признает, утверждая, что деньги, скорее всего, пропали по его халатности, а это не является тяжким преступлением.


Уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) в отношении замначальника ОМВД по Ярославскому району 39-летнего Михаила Белявского возбудил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Андрей Стрижов. По версии следствия, в производстве следственного отдела находилось уголовное дело, возбужденное в конце октября 2020 года в отношении предпринимателя Кирилла Нагорного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В рамках дела у бизнесмена, похитившего, по версии следствия, у партнера 4,5 млн руб., в ходе обыска было изъято 25,8 млн руб. в качестве вещественного доказательства.

Тогда же, считают в ГСУ СКР, у начальника следственного отдела Михаила Белявского «появился умысел на хищение денежных средств».

Однако он не торопился, дождавшись, когда экспертно-криминалистический центр УМВД по Северо-Восточному округу Москвы подтвердит подлинность изъятых купюр.

И только после этого, в феврале 2021 года, он забрал вещдок у своего подчиненного следователя и положил деньги в сейф, откуда они и пропали. По версии следствия, господин Белявский, уроженец села Малые Дербенты (Республика Калмыкия), но проживавший в общежитии подмосковного Красногорска, похитив деньги, распорядился ими по своему усмотрению.

По версии адвоката господина Нагорного, его клиент оказался под следствием случайно. В октябре прошлого года он заехал к товарищу, проходившему по уголовному делу о мошенничестве, и в этот момент к тому полицейские нагрянули с обыском. У господина Нагорного с собой был портфель с крупной суммой денег, который и изъяли, а самого предпринимателя, считает защитник, включили в дело, чтобы похитить и не возвращать эти деньги. На них он, кстати, хотел купить квартиру в Москве.

Как только выяснилось, что вещдок исчез, Михаил Белявский сразу попал под подозрение и его задержали в общежитии вечером 25 марта, а на следующий день предъявили обвинение. Следует отметить, что следователь свою вину в краже денег не признал.

Ходатайствуя перед Пресненским судом об аресте господина Белявского, представитель столичного ГСУ СКР заявил, что вина офицера подтверждается показаниями свидетелей, очными ставками и результатами оперативно-разыскной деятельности. Кроме того, подчеркнул следователь, подполковник Белявский обладает обширными связями среди сотрудников правоохранительных органов, на момент задержания сам им являлся и, используя свои близкие отношения с ними, может оказать давление на следствие, свидетелей и потерпевшего, чтобы избежать уголовной ответственности. Было также отмечено, что обвиняемый имеет право на ношение огнестрельного оружия и обладает знаниями проведения оперативно-разыскных мероприятий. Кроме того, может скрыться от следствия, имея на руках действующий загранпаспорт.

Как подчеркнул в суде представитель ГСУ СКР по Москве, после хищения денег он пытался создать алиби, оформил себе больничные листы и на работе не появлялся (в суд следователь, сломавший лодыжку, пришел на костылях).

Однако, по данным следствия, доступ к сейфу был только у господина Белявского.

В свою очередь, защита господина Белявского просила суд ограничиться любой другой мерой пресечения, не связанной со стражей, в связи с тем, что у следствия нет объективных доказательств его причастности к совершению тяжкого преступления. По версии защиты, действия господина Белявского тянут больше на халатность (ст. 293 УК РФ), а она не предусматривает стражу. Версия защиты не убедила Пресненский суд, арестовавший следователя до 25 мая.

Юрий Сенаторов


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