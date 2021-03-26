Граждан могут лишить права не принимать у застройщика квартиру с недостатками

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который уточняет процедуру передачи квартиры от застройщика покупателю. Документ внесли Николай Николаев («Единая Россия»), Михаил Кузьмин («Единая Россия»), Сергей Крючек («Справедливая Россия»), Александр Якубовский («Единая Россия»). Сейчас гражданин вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недостатков в квартире, сообщает «Интерфакс».

Внесенный законопроект убирает норму о том, что участник долевого строительства вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочетов. По новой схеме в случае наличия недочетов составляется акт о несоответствии, затем подписывается передаточный акт на квартиру. Застройщик же устраняет недочеты, либо возмещает гражданину расходы или уменьшает цену договора.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что спрос на жилье в России превысил предложение, поэтому почти во всех регионах страны у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры. Согласно опросам, две трети российских семей хотят сменить или улучшить жилье, добавил министр. По его мнению, поэтому 1 млрд кв. м жилья, который должен быть построен в России до конца 2030 года, будет востребован.

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