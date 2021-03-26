На Кубани уничтожили более 4 тысяч боеприпасов времен ВОВ

Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае специалисты ОМОН Росгвардии уничтожили в течение суток более 4 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Сообщение об обнаружении снарядов накануне поступило в ГУ Росгвардии по краю из полиции. Местный житель обнаружил опасную находку в лесополосе.

Как сообщили в силовом ведомстве, прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии установили, что это разнокалиберные артиллерийские и зенитные снаряды, а также патроны для авиационного пулемета. Специалисты Росгвардии уничтожили снаряды накладными зарядами.

Дежурный по департаменту по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии не ответил, в каком конкретно районе нашли боеприпасы, попросив направить запрос.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, летом минувшего года в Краснодарском крае сотрудники Росгвардии обследовали и уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Всего было рабочими в Славянском районе найдено 39 артиллерийских снарядов 45-го калибра со следами коррозии времен ВОВ.

Василий Хитрых