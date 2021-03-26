Завершено расследование дела в отношении жителя Уфы, обещавшего передать взятку чиновникам

Третий отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Уфы Альберта Хисамова, обвиняемого в мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба регионального СКР, в апреле 2020 года обвиняемый сообщил своему соседу по больничной палате, что может оказать содействие в получении земельных участков в Иглинском районе и разрешений на их разработку под карьеры для последующей добычи песчано-гравийной смеси. Для решения вопроса он, как считает следствие, получил от знакомого 350 тыс. руб., которые обещал передать в качестве взятки должностным лицам администрации Иглинского района и министерства природопользования и экологии республики. Деньги господин Хисамов, по версии следствия, оставил себе и через некоторое время попросил еще 2 млн руб. якобы для взятки за оформление разрешительных документов. При получении средств он был задержан сотрудниками регионального УФСБ на парковке торгового центра «Мир» в Уфе. Обвиняемый, как сообщает СКР, частично признал вину.

Дарья Кучеренко