GINZA PROJECT привозит кулинарную школу Джейми Оливера в Ростов-на-Дону!

3 и 4 апреля в Ростове-на-Дону пройдут первые в России гастроли Кулинарной Школы Джейми Оливера! В программе – секреты приготовления пасты, равиоли, ризотто и других блюд итальянской кухни от шеф-повара Маттео Лаи. Уникальные кулинарные уроки и гала-ужин пройдут в пространстве Gastrospace комплекса Arka Hotel by Ginza Project по адресу: Большая Садовая ул., 114А.
Единственная за пределами Великобритании школа знаменитого шеф-повара начала свою работу в ноябре 2020 года на Даниловском рынке в Москве. Новый формат быстро покорил сердца (и инстаграмы) москвичей.
Ростов – первый город России после Москвы, который получит шанс оценить новый формат и принять участие в познавательных и увлекательных мастер-классах под руководством харизматичного итальянца Маттео Лаи, бренд-шефа Кулинарной Школы Джейми Оливера в России. В копилке Маттео работа в ресторанах Бельгии, Франции, Англии, а также в итальянском ресторане San Domenico, отмеченном двумя звездами Michelin.
Благодаря праздничной атмосфере, итальянскому шарму и чуткому руководству шефа Маттео, каждый научится готовить потрясающие блюда в стиле Джейми, сочетать простые ингредиенты в необычные вкусовые композиции, которые отлично подойдут и для праздничных столов в стиле итальянских семейных обедов, и для ежедневного меню. Ведь Джейми убежден, что вкусная и правильная еда – это не сложно, и Маттео докажет это на своих уроках.
Стоимость билетов на мастер-классы – от 4000 до 6000 рублей.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Ginza Project:
+7 (903) 184-59-14
О комплексе
Arka Hotel на Большой Садовой, первый гостиничным проектом под брендом Ginza Project, открылся в Ростове-на-Дону в сентябре 2019 года. Комплекс состоит из бутик-отеля Arka на 70 номеров, ресторана кавказской кухни Lilo, панорамного ресторана азиатской кухни Ten June, а также площадок для проведения мероприятий: универсального конференц-зала на 150 человек и Gastrospace с профессиональным кулинарным оборудованием.
О компании
Ginza Project – мультибрендовый холдинг, один из крупнейших в Европе. За 18 лет динамичного развития Ginza Project прошла путь от небольшого ресторана в Санкт-Петербурге до крупного международного холдинга в food и hospitality сегменте. Сегодня Ginza Project управляет более 150 проектами в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле, Томске, Сочи, Баку, Нью-Йорке и Лондоне, среди которых не только рестораны, но и отели, апартаменты, городские сервисы и гастрономические общественные пространства.