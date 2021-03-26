GINZA PROJECT привозит кулинарную школу Джейми Оливера в Ростов-на-Дону!

3 и 4 апреля в Ростове-на-Дону пройдут первые в России гастроли Кулинарной Школы Джейми Оливера! В программе – секреты приготовления пасты, равиоли, ризотто и других блюд итальянской кухни от шеф-повара Маттео Лаи. Уникальные кулинарные уроки и гала-ужин пройдут в пространстве Gastrospace комплекса Arka Hotel by Ginza Project по адресу: Большая Садовая ул., 114А.

Единственная за пределами Великобритании школа знаменитого шеф-повара начала свою работу в ноябре 2020 года на Даниловском рынке в Москве. Новый формат быстро покорил сердца (и инстаграмы) москвичей.

Ростов – первый город России после Москвы, который получит шанс оценить новый формат и принять участие в познавательных и увлекательных мастер-классах под руководством харизматичного итальянца Маттео Лаи, бренд-шефа Кулинарной Школы Джейми Оливера в России. В копилке Маттео работа в ресторанах Бельгии, Франции, Англии, а также в итальянском ресторане San Domenico, отмеченном двумя звездами Michelin.

Благодаря праздничной атмосфере, итальянскому шарму и чуткому руководству шефа Маттео, каждый научится готовить потрясающие блюда в стиле Джейми, сочетать простые ингредиенты в необычные вкусовые композиции, которые отлично подойдут и для праздничных столов в стиле итальянских семейных обедов, и для ежедневного меню. Ведь Джейми убежден, что вкусная и правильная еда – это не сложно, и Маттео докажет это на своих уроках.

Стоимость билетов на мастер-классы – от 4000 до 6000 рублей.

Расписание по ссылке.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Ginza Project:

pr@ginzaproject.ru

+7 (903) 184-59-14

О комплексе Arka Hotel на Большой Садовой, первый гостиничным проектом под брендом Ginza Project, открылся в Ростове-на-Дону в сентябре 2019 года. Комплекс состоит из бутик-отеля Arka на 70 номеров, ресторана кавказской кухни Lilo, панорамного ресторана азиатской кухни Ten June, а также площадок для проведения мероприятий: универсального конференц-зала на 150 человек и Gastrospace с профессиональным кулинарным оборудованием.