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Стартовали проектные работы по подготовке территории для ТПУ «Сертолово»

Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти начала работы по подготовке проекта планировки и межевания территории для транспортно-пересадочного узла «Сертолово». В состав будущего узла войдут автовокзал, платформа и перехватывающие парковки.

Об этом сообщила пресс-служба дирекции. Окончание проектных работ и утверждение готовой документации планируется на IV квартал текущего года. Будущий ТПУ призван улучшить связь жителей Сертолово с Петербургом, а также уменьшить трафик на Выборгском шоссе в районе города.

По информации 47news, договор на проектирование будет заключен с петербургским ООО «НИИПРИИ "Севзапинжтехнология"», чья заявка на конкурс была единственной.

Проектирование самого ТПУ началось еще в августе 2020 года.

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