Прокуратура Асбеста начала проверку после побега обезьяны из клетки в ТЦ

В Асбесте (Свердловская область) прокуратура организовала проверку в связи с публикациями в интернете информации о ненадлежащем содержании животных на «выставке» в торговом центре на ул. Ленинградская.

Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, в торговом центре из клетки сбежала обезьяна. Животное уже несколько дней передвигается по торговому центру, питаясь продуктами из продовольственного магазина. Ведомство оценит соблюдение требований ветеринарного и санитарного законодательства. По итогам проверки будут приняты меры реагирования.

Михаил Мананников