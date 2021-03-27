«Формула-1» вступает в переход

В воскресенье в Бахрейне стартует 72-й чемпионат мира «Формулы-1». Турнир вполне может оказаться историческим сразу по двум причинам. Во-первых, высока вероятность, что Льюис Хэмилтон оформит восьмой титул и уже без всяких оговорок обойдет Михаэля Шумахера в борьбе за звание самого успешного гонщика в истории. Во-вторых, чемпионат-2021, возможно, станет последним в эпохе гегемонии Mercedes. Россия будет представлена Никитой Мазепиным, который выступит за Haas.

Сезон 2021 года должен был стать временем больших перемен в «Формуле-1». Именно на этот год было запланировано внедрение нового технического регламента. Серия должна была перейти на использование 18-дюймовых колесных дисков, что само по себе вынуждает команды кардинально менять подходы к созданию машин. Плюс множество изменений должны были коснуться аэродинамики автомобилей. По совокупности масштаб реформ, как считают специалисты, не уступает переходу на гибридные турбомоторы в 2014 году. Кстати, именно тогда закатилась звезда Red Bull, с 2010 года не знавшей равных (это принесло четыре титула Себастьяну Феттелю), и наступила эпоха Mercedes. Силовая установка немецкой команды оказалась настолько удачной, что она выиграла семь Кубков конструкторов подряд (шесть раз чемпионом мира становился Льюис Хэмилтон и один раз Нико Росберг).

Но в планы руководства «Формулы-1» вмешалась пандемия коронавируса. В итоге внедрение нового регламента было перенесено на 2022 год. При этом доработку машин на сезон 2021 года сильно ограничили из соображений экономии. Но при этом было решено все-таки не затягивать с внедрением ограничений на бюджеты «конюшен». В этом сезоне командам будет разрешено потратить по $145 млн. Правда, в зачет не пойдут расходы на зарплаты гонщиков, трех топ-сотрудников, а также затраты на маркетинг. Суммы, выпадающие из-под контроля, серьезные. Скажем, босс Mercedes Тото Вольф в год получает $8 млн, а Льюис Хэмилтон и вовсе $40 млн. Но как бы то ни было, начало положено. К тому же в 2022 году базовый лимит будет снижен до $140 млн, а в 2023 году — до $135 млн.

Получается, что нынешний сезон для команд в том, что касается развития техники, оказывается в некотором роде потерянным. Смысла вкладываться в развитие, раз уж с 2022-го все равно машины будут сильно отличаться, немного. К слову, своего рода индикатором этого может служить то, что Mercedes продлил контракт с Хэмилтоном всего на год. Решение только на первый взгляд странное. Ведь удерживать на годы вперед дорогущего, да и немолодого уже (британцу 36 лет) гонщика без уверенности в том, что у него будет чемпионская машина, довольно рискованно.

Хорошо или плохо то, что сезон получается переходным,— вопрос дискуссионный. С одной стороны, многим болельщикам, уставшим уже от предсказуемости исхода чемпионата, конечно, хотелось бы встряски. С другой, чемпионат действительно может получиться историческим. У Хэмилтона есть все шансы, чтобы в восьмой раз стать чемпионом и обойти Михаэля Шумахера уже без оговорок. Он и сейчас за счет большего числа выигранных гонок (95 против 91) формально успешнее. Но гонки гонками, а титулы титулами.

Если посмотреть на котировки букмекеров, то Хэмилтон снова очевидный фаворит. Bwin котирует его с коэффициентом 1,50 против 3,40 на лидера Red Bull Макса Ферстаппена. Следом с чудовищным отставанием идут вторые номера Mercedes и Red Bull Валттери Боттас и Серхио Перес соответственно — 15,0. Правда, сам Хэмилтон уже вроде бы дал основания говорить о том, что его лидерство не так бесспорно. В этом сезоне команды смогли лишь однажды протестировать машины — пару недель назад в том же Бахрейне. И Mercedes не доминировал. Команда сталкивалась с техническими проблемами, а Хэмилтон вовсе улетел с трассы, пожаловавшись потом, что задняя часть машины «нервная». Ферстаппен же, напротив, вроде как «летел» по трассе. Но стоит ли делать после нескольких часов тестов далекоидущие выводы? И не разумно ли допустить, что тот же Mercedes просто не хотел показывать свой потенциал. А меньше, чем прошлогодний, раз уж машины не так сильно изменились, он стал вряд ли.

Впрочем, есть на что обратить внимание в этом сезоне и помимо борьбы за титул. Любопытно будет понять, есть ли еще у Себастьяна Феттеля тот запал, что когда-то принес ему четыре титула. Прошлый год в Ferrari был для немца мучением. Как, впрочем, и для всей «Скудерии», занявшей в Кубке конструкторов только шестое место. Был даже риск, что Феттель, которого попросили из Ferrari, останется вовсе без команды. Но его все-таки взяли в Aston Martin (бывший Racing Point) в пару к сыну владельца «конюшни» Лоренса Стролла, Лэнсу. Что из этого получится, не знает, похоже, и сам Феттель. Немец лишь отметил, что среди «остальных» (за вычетом Хэмилтона и Ферстаппена) развернется плотная борьба. Кстати, это самый распространенный комментарий среди всех гонщиков.

Небезынтересно и возвращение в «Формулу-1» двукратного чемпиона 39-летнего Фернандо Алонсо — он будет выступать за Alpine (бывший Renault). Ну и, конечно, в России внимание привлечет к себе Никита Мазепин. Впрочем, ждать великих свершений от дебютанта серии трудно. Haas в прошлом сезоне был вторым с конца, и на рывок команда вряд ли может рассчитывать. Да и вообще, возможно, россиянин будет в тени Мика Шумахера, сына Михаэля Шумахера. Хотя со временем все может измениться. Трудоустройство Никиты Мазепина стало результатом сотрудничества Haas с «Уралкалием», основным акционером которого является отец российского гонщика Дмитрий Мазепин. С такой финансовой поддержкой у Никиты Мазепина нет особого риска потерять место. А со временем, не исключено, получить такой же статус, как у Лэнса Стролла. Напомним, что «Уралкалий» намеревался купить команду Racing Point, но не сложилось. С Haas, который уже окрасился в цвета российского триколора, сотрудничество может сложиться удачнее.

Александр Петров