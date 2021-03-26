В регионах Черноземья за 2020 год восстановили более 2,6 тыс. га леса, а потеряли 1,8 тыс. га

Рослесхоз подготовил рейтинг регионов страны по искусственному лесовосстановлению за 2020 год. Он составлен на основе абсолютных данных о фактической площади выполненных работ, пояснили в ведомстве. Среди регионов Черноземья выше всех в рейтинге оказалась Воронежская область. Здесь в прошлом году сотрудники лесного хозяйства ручным способом или при использовании механизированных средств (именно такие работы называются искусственным лесовосстановлением) создали лесные культуры на 1890,5 га. С таким показателем регион занял 35 место в рейтинге.

На втором месте в макрорегионе Тамбовская область – 911,9 га (47 место в рейтинге РФ). В Курской области восстановили за прошлый год 361,3 га (60 место), в Липецкой – 296,6 га (61 место), в Белгородской – 88,6 га (66 место) и в Орловской – 63,1 га (69 место).

При этом по данным того же ведомства в 2020 году лесные пожары прошли в Воронежской области 1674,6 га (28 место в аналогичном рейтинге регионов РФ), на Тамбовщине – 100,3 га, в Липецкой области – 17 га, в Курской – 4 га и на Орловщине – 1,5 га. На Белгородчине за прошлый год ведомство крупных лесных пожаров не фиксирует.

В Рослесхозе рассказали, что работы по искусственному лесовосстановлению проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Всего в 2020 году лесные культуры были созданы на площади 194 тыс. га, это на 18 тыс. га больше, чем годом ранее. Общая же площадь мероприятий по лесовосстановлению, включая комбинированное и содействие естественному, в прошлом году составила почти 1,2 млн га.

О запланированных инвестициях в воронежские леса, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков