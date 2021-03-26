В Ростове в отношении главы Пролетарского района назначат служебную проверку

В отношении Егора Долматова, главы Пролетарского района Ростова, будет назначена служебная проверка. Поводом стала ситуация с домом по пер. Кривошлыковскому, 4 , которое в прошлом году было признано аварийным. Об этом стало известно во время заседания межведомственной комиссии по мониторингу реализации национальных проектов в городе.

В ходе заседания глава горадминистрации задал господину Долматову вопрос о том, как продвигается процесс с расселением дома по Кривошлыковскому. «Сейчас в суде рассматривается вопрос о том, можно ли дом отремонтировать. Истцом являются жители дома, а ответчиком — администрация. Назначена судебная экспертиза», - сказал глава района. Он отметил, что жителей дома можно будет расселить только после полного изъятия участка.

В свою очередь, глава департамента строительства Андрей Дикун отметил, что постановление по изъятию участка уже готово. «Мы должны будем всем жильцам направить заключение о выкупе. Постановление уже подготовлено по изъятию, мы готовы его выпустить и просить на него деньги», - сказал он.

«Там есть две группы граждан: одни хотят получить деньги, другие — отремонтировать дом. Да, дом признан аварийным, и мы можем выплачивать деньги. А тем, кто хотят сохранить дом, мы поможем в суде рассмотреть спор. Если суд вынесет решение, что надо восстанавливать, давайте восстановим», - сказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, в декабре глава ростовской администрации встретился с жильцами дома и предложил компромисс: у собственников квартир, которые не хотят жить в доме, жилье будет выкуплено по рыночной стоимости, а остальным жильцам власти Ростова будут содействовать в ремонте.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в 2016 году департамент ЖКХ и энергетики города заявил, что в 2021 году в доме по пер. Кривошлыковскому, 4 отремонтируют подвальные помещения, фасад и фундамент, поэтому жильцы оплачивали взносы за капитальный ремонт. По сообщениям горожан, в доме образовалась трещина после начала строительства рядом здания «Донэнерго». В августе 2020 года дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация города сообщала, что решение о сносе было принято по результатам трех экспертиз. Однако, по данным жильцов, об экспертизах они не были уведомлены. В декабре 2020 года главе Пролетарского района города Егору Долматову уже был объявлен выговор, потому что он не проинформировал жителей дома о проведенной экспертизе, которая показала аварийность здания.

Наталья Шинкарева