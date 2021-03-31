Строители тормозят

Росстат и отраслевые эксперты констатируют снижение объемов строительства жилья по всей стране по итогам прошлого года. В отдельных локациях, например, в Москве, прирост пока есть. Количество строящегося жилья — важная составляющая баланса спроса и предложения. Прошлогодний энтузиазм покупателей на фоне дешевой ипотеки и падения ставок по депозитам взвинтил цены на новостройки. Но ипотека дешеветь больше не будет. На фоне падения доходов населения покупательская активность замедлится. Снижение темпов строительства — единственный вариант предотвратить падение цен на жилье.

Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК) проанализировало динамику строительства жилья в крупных городах России. Сравнение показателей января прошлого и нынешнего годов показало положительную динамику в единичных локациях: Москва, Ижевск, Пермь, Пенза, Ярославль, Нижний Новгород, Владивосток, Воронеж, Казань. Глубина падения девелоперской активности везде разная — от 5% снижения объема строительства в Вологде до 32% в Иркутске.

Снижение темпов строительства в прошлом году уже обсуждали на федеральном уровне — назрела необходимость корректировать показатели национального проекта «Жилье и городская среда». Он предполагает, что к 2024 году в стране ежегодно будут строить 120 млн кв. м жилья. По оценке РАСК, чтобы уложиться в плановые показатели, в 2021–22 годах необходимо сформировать портфель строящегося жилья объемом 160 млн кв. м. По данным Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ» на март 2021 года, в стройке находится 92,2 млн кв. м. Это чуть больше, чем в феврале, когда строили 91,7 млн кв. м.

Снижением объема ввода девелоперы реагируют на изменения на рынке и в экономике в связи с пандемией и дальнейшей нестабильностью спроса. В прошлом году жилье сметали по льготной ипотеке. Активность покупателей осталась высокой и после того, как программу льготной ипотеки продлили до июня 2021 года. Участники рынка отмечают, что программой пользуются те, у кого есть деньги — через несколько лет процент по взятому сейчас кредиту окажется ниже уровня инфляции. «Льготная ипотека удобна для того, чтобы заработать на последующей продаже жилья»,— считает один из собеседников. Платежеспособный спрос разогнал рост цен — новостройки подорожали в среднем на 19% за 2020 год (данные «Авито Недвижимости»). Для большинства населения на фоне падения доходов это нивелировало эффект снижения ставки по ипотеке.

Чтобы не допустить падения цен в условиях растущих рисков снижения покупательской активности, девелоперы будут строить меньше. «Возможности застройщиков ограничивают трудности с привлечением рабочей силы, которые возникли из-за ограничений на передвижение между регионами в связи с пандемией коронавируса»,— считает частный специалист по сделкам на рынке жилой недвижимости Александр Черников.