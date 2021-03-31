Акции пошли в рост

Минувший месяц был успешным лишь для немногих финансовых инструментов. По оценкам «Денег», лидирующие позиции по доходу занимают акции ряда российских эмитентов, а также ориентированные на них отраслевые фонды. Символический доход принесли рублевые депозиты и ПИФы, ориентированные на облигации. Убыточными стали вложения в валютные активы: золото, еврооблигации и валютные вклады.

Акции

Впервые с начала года самыми доходными инвестициями стали вложения в акции. В марте индекс Московской биржи впервые в истории преодолел уровень 3600 пунктов. По данным Bloomberg, 16 марта рублевый индекс достигал отметки 3602,18 пункта, что на 2,3% выше предыдущего максимума, установленного 12 января. Удержаться на достигнутом уровне ему не удалось, на фоне возросших геополитических рисков произошла коррекция, и 19 марта индекс Мосбиржи откатился к отметке 3475,26 пункта, прибавив за месяц 0,5%.

Лучше рынка выглядели акции «Роснефти» и АЛРОСА, стоимость которых выросла к 19 марта соответственно на 9,3% и 9%. Причины подъема были схожими, в прошлом году акции этих компаний отставали от общерыночной динамики, а в этом году догоняют на фоне роста цен на сырье. По данным Bloomberg, с начала года стоимость европейской нефти Brent выросла более чем на 25%, до $65 за баррель. «Подъем цены акций АЛРОСА базируется на хороших операционных данных по продажам алмазов. Идет четкое восстановление спроса и запасов у огранщиков. Позитивно сказывается и слабый рубль»,— отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Неплохую прибыль принесли вложения в акции Сбербанка и «Магнита» — 5,2% и 5% соответственно. По словам инвестиционного стратега «Арикапитала» Сергея Суверова, подорожанию акций госбанка способствовало увеличение нормы выплаты дивидендов, а также увеличение доли нефинансовых операций в структуре бизнеса. В марте наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в размере 56% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. «Подъему акций "Магнита" способствовало удачное IPO Fix Price по высоким мультипликаторам, а также техническая коррекция вверх после падения акций»,— рассказал господин Суверов.

Аутсайдером минувшего месяца стали акции ГМК «Норильский никель», которые потеряли в цене более 19%. Давление на котировки оказывала череда происшествий на активах предприятия: обрушение на горно-обогатительной фабрике, подтопление рудников. В таких условиях компания объявила о существенном сокращении производственного плана на 2021 год. «На данный момент отсутствует информация о расходах на ликвидацию последствий, а подтопление на рудниках до сих пор не устранено полностью. Компания также может нарастить CAPEX на обновление инфраструктуры и сократить дивиденды. Ухудшение ESG-рейтинга и снижение веса в индексах MSCI Russia в ближайшие месяцы будут давить на котировки»,— отмечал в мартовском отчете, посвященном компании, аналитик ИК «Велес Капитал» Василий Сучков. Там же он понизил целевую цену для акций «Норникеля» до 22,423 тыс. руб. с рекомендацией «Держать».

ПИФы

Неплохую прибыль обеспечили вложения в отдельные категории паевых инвестиционных фондов. Лучшую динамику среди них продемонстрировали фонды, ориентированные на вложения в нефтегазовый сектор либо само сырье (нефть). По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, за месяц инвестиции в данные категории фондов принесли бы инвесторам доход на уровне 5–11%. Этому способствовало повышение цен на нефть до уровней $65–70 за баррель и подорожание на этом фоне акций компаний, ее добывающих.

Неплохо заработать инвесторы могли на вложениях в паевые фонды широкого российского рынка, а также дивидендных акций. Фонды этих категорий смогли обеспечить своим инвесторам прибыль от 2,5% до 5%. Убыточной оказалась большая часть фондов, ориентированных на вложения в иностранные активы — золото, акции высокотехнологических компаний, рынки развивающихся стран в целом и Китая в частности. Такие инвестиции обесценились за месяц на 3–16%. По мнению управляющих, это закономерная коррекция после стремительного роста в этих активах в прошлом году.

Несмотря на возросшую волатильность на рынках, частные инвесторы продолжают массово скупать продукты управляющих компаний. По данным Investfunds, по итогам февраля приток средств в российские паевые инвестиционные фонды превысил 38 млрд руб., второй по величине результат за всю историю отрасли. Основной приток средств пришелся на фонды рисковых стратегий — акций и смешанных инвестиций. Вложения в фонды данных категорий за месяц составили соответственно 13,1 млрд и 9,7 млрд руб., что более чем втрое и полтора раза превышает значения января. Вложения в фонды фондов выросли на 60%, до 9 млрд руб. В марте притоки в ПИФы продолжились, но меньшими темпами. По предварительным данным Investfunds, к 17 марта чистый приток средств в розничные фонды с трудом перевалил за отметку в 14 млрд руб.

Депозиты

Символическую, но все же прибыль продолжают генерировать рублевые депозиты. В феврале средняя максимальная ставка у топ-10 банков по рублевым вкладам составляла 4,53% годовых. Следовательно, в конце рассмотренного периода инвестор, открывший депозит на 100 тыс. руб., мог рассчитывать на доход в размере 377 руб.

Второй месяц подряд обесценивают вложения валютные вклады, которые страдают из-за валютной переоценки и курсовой разницы при обмене валют. Так, депозит в долларах принес бы своему держателю убыток в размере почти 1 тыс. руб., в евро потери были более значительны — 2,66 тыс. руб. Более высокие потери вкладов, открытых в евро, связаны с тем, что европейская валюта стремительно обесценивалась не только в России, но и во всем мире, в том числе к доллару США. По итогам минувшего месяца курс евро снизился на Московской бирже на 1,6 руб., до отметки 88,22 руб./€. Ослабление общеевропейской валюты вызвано опасениями инвесторов относительно перспектив экономики региона, восстановлению которой мешают сохраняющиеся в регионе локдауны, а также проблемы с вакцинированием.

Дальнейшую поддержку рублю окажут высокие цены на нефть, а также ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. 19 марта совет директоров Банка России принял решение поднять ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых. Свое решение регулятор пояснил уровнем инфляции, который заметно превысил прогнозное значение 4% — к 15 марта годовая инфляция составила 5,8% против 4,91% в декабре. Этот шаг, по мнению аналитиков, повышает привлекательность российской валюты для операций carry trade международными инвесторами. По мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, до конца года регулятор может повысить ставку до 5% — нижней границы нейтрального диапазона ключевой ставки. «Банковский сектор отреагирует на решение ЦБ повышением процентных ставок по депозитным и кредитным операциям. Этот процесс может сдерживать высокий уровень конкуренции на рынке. Тем не менее ожидание относительно быстрого цикла повышения ключевой ставки существенно ограничивает возможности банков по сдерживанию роста ставок»,— отмечает господин Попов.

Золото

Аутсайдером минувшего месяца стало золото, которое почти весь прошлый год возглавляло рейтинг самых успешных инвестиций. По оценке «Денег», покупка драгоценного металла во второй декаде февраля принесла бы инвестору 2,1 тыс. руб. убытков на каждые 100 тыс. вложений.

Основной причиной обесценения инвестиций в благородный металл стало падение его цены на мировом рынке. 8 марта, по данным Reuters, котировки золота достигали отметки $1676 за тройскую унцию — минимального значения с 8 июня 2020 года. 19 марта цена стабилизировалась возле отметки $1740 за унцию, потеряв за месяц более 2%. С начала года золото потеряло в цене почти 8%. «Медвежья» игра ведется из-за оптимистичных ожиданий инвесторов относительно перспектив мировой экономики. Аналитики Fitch Ratings ожидают роста глобальной экономики в 2021 году на 6,1% — максимальные темпы с 1980 года. Такому оптимизму способствуют падение скорости распространения коронавируса и ускорение темпов вакцинирования.

Дополнительное давление на котировки золота оказывает глобальный рост ставок, в первую очередь в США. В марте доходность десятилетних американских гособлигаций достигала отметки 1,7% годовых — максимума с 24 января 2020 года. С начала года доходность выросла на 81 б. п., причем только за последний месяц — более чем на 43 б. п. Рынки опасаются, что на фоне ускорения инфляции в США Федрезерв может раньше, чем того ожидают аналитики, приступить к подъему ставки. Это, по мнению участников рынка, традиционно снижает спрос на активы без встроенной доходности — такие как золото.

Как считает глава отдела исследований Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке, основной движущей силой рынка золота в этом году должно стать снижение спроса со стороны инвесторов в защитные активы на фоне быстрого восстановления экономики. По данным Bloomberg, суммарные активы золотых ETF упали за пять месяцев более чем на 320 тонн, до отметки 3136,894 тонны. То есть инвесторы сократили вложения в металл лишь на 36% от той величины, которая была инвестирована в металл с момента начала кризиса COVID-19 (875 тонн). «Следовательно, мы не считаем, что цены на золото и серебро уже прошли свой самый низкий уровень. Тем не менее мы наблюдаем достаточно ограниченное снижение на фоне преобладающей экономической неопределенности, например, относительно долгосрочных последствий масштабных мер стимулирования»,— отмечает господин Менке.

Татьяна Палаева