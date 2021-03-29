Клиника Красноярска приобрела новый компьютерный томограф Siemens Healthineers

Клиника восстановительной терапии «Бионика» — частная многопрофильная клиника города Красноярска, более 19 лет успешно работающая на рынке медицинских услуг. Клиника оснащена современным медицинским диагностическим оборудованием для высокоточной диагностики. Ежегодно в «Бионике» выполняется порядка тысячи хирургических операций, а за все время работы клиника приняла уже более 2 млн пациентов.

Клиника многопрофильная, что позволяет пациентам получать комплексные медицинские услуги более чем по 50 медицинским направлениям. В связи с потребностью в расширении медицинской помощи за счет внедрения нового компьютерного томографа в 2020 году руководство клиники обратилось в лизинговую компанию «Сименс Финанс» за инвестициями. Предметом сделки стал компьютерный томограф SOMATOM go.Up производства компании Siemens Healthineers. Благодаря современным технологиям компьютерной томографии теперь специалисты клиники могут проводить сложные исследования, в том числе специализированные неврологические исследования, скрининг рака легких, COVID-19 и др.

«С помощью инвестиций „Сименс Финанс“ мы смогли приобрести высокотехнологичный компьютерный томограф производства компании Siemens Healthineers. Аппарат обеспечивает низкую лучевую нагрузку и является надежным помощником при выявлении заболеваний в условиях пандемии. Мы рассматривали предложения нескольких лизинговых компаний и поставщиков медицинского оборудования, но в результате сделали выбор в пользу оборудования Siemens Healthineers с финансированием от „Сименс Финанс“, где нам предложили индивидуальный график платежей»,— отметил генеральный директор КВТ «Бионика» Евгений Брюханов.

В ЛК «Сименс Финанс» сообщили, что медицинские учреждения все чаще стали обращаться в лизинговые компании для приобретения дорогостоящего оборудования, а в условиях пандемии появился особый спрос на КТ и МРТ. Компания «Сименс Финанс», являясь частью промышленного концерна Siemens, готова предложить выгодные условия финансирования оборудования производства компании Siemens Healthineers, а удаленное оформление сделки значительно сэкономит ресурсы и время.

«Мы всегда готовы оказывать финансовую поддержку социально значимым проектам и рады, что медицинские учреждения продолжают выбирать оборудование Siemens Healthineers для своих пациентов. Новейший компьютерный томограф позволит красноярцам и жителям края получить своевременную диагностику и, как следствие, лечение на ранних этапах для благоприятного исхода заболевания. Высокопрофессиональные специалисты Siemens Healthineers и „Сименс Финанс“ сделали все возможное, чтобы сделка прошла быстро, легко и с минимальным комплектом документов»,— Татьяна Коробцова, директор представительства ООО ЛК «Сименс Финанс» в Красноярске.

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Красноярске:

ул. Взлётная, 5 Г, 7 этаж

Тел.: (391) 254-17-83, 254-19-34

tatiana.korobtsova@siemens.com

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180

www.siemens.ru/finance

www.facebook.com/SiemensFinance

ООО ЛК «Сименс Финанс» — лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования «Сименс» и комплектующих «Сименс» для модернизации и диджитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК «Сименс Финанс» входит в топ-10 лизингодателей России, ее региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 37,8 тыс. При этом к 1 января 2021 года портфель ЛК «Сименс Финанс» составил 115,8 млрд руб., объем нового бизнеса за 12 месяцев 2020 года (по методике Leaseurope) — 58 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ведущий мировой технологический концерн, который придерживается высокого уровня инжиниринга, инноваций, качества, надежности и интернациональности на протяжении более чем 170 лет. Компания представлена по всему миру и специализируется в таких областях, как интеллектуальная инфраструктура для зданий, системы для распределенной энергетики, автоматизация и цифровизация в непрерывном производстве и обрабатывающей промышленности. «Сименс» соединяет реальный и цифровой миры во благо своих клиентов и общества в целом. Через отдельно управляемую компанию «Сименс Мобильность» — лидирующего поставщика умных мобильных решений для железнодорожного и автомобильного транспорта — «Сименс» помогает формировать мировой рынок пассажирских и грузовых перевозок. Благодаря контрольному пакету акций в Siemens Healthineers «Сименс» является ведущим поставщиком медицинских технологий и цифровых медицинских сервисов. Компания также обладает миноритарным пакетом акций в «Сименс Энергетике» — глобальном мировом лидере в сфере генерации и передачи электроэнергии, который был зарегистрирован на фондовой бирже 28 сентября 2020 года. В 2020-м финансовом году, завершившемся 30 сентября 2020 года, оборот концерна составил 57,1 млрд евро, а чистая прибыль — 4,2 млрд евро. Штат сотрудников компании насчитывает около 293 тыс. человек по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press.