В малонаселенных поселках Пермского края можно будет подключаться к Wi-Fi

В этом году в нескольких десятках малонаселенных пунктов Пермского края установят точки беспроводной интернет-связи. Скорость передачи данных составит не менее 10 Мбит/с. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Установка точек Wi-Fi пройдет в рамках программы «Устранение цифрового неравенства», реализуемой «Ростелекомом». Интернет появится у жителей следующих территорий: Александровский МО (п. Лытвенский), Верещагинский (п. Субботники, д. Бородули, Кукеты, Нижнее Галино), Губахинский ГО (п. Нагорнский), Добрянский ГО (д. Залесная, п. Камский, Бор-Ленва, Нижний Лух, с. Сенькино, Усть-Гаревая, п. Ярино, д. Ключи, железнодорожная станция 5-й километр), Еловский МО (с. Крюково, Плишкари, д. Шульдиха, с. Суганка), Ильинский ГО (д. Новая Каменка, Садки, с. Дмитриевское, д. Москвина), Косинский МО (д. Чазево), Кунгурский МО (д. Болотово), Соликамский ГО (п. Басим, д. Вильва), Частинский МО (с. Змеевка, Меркуши, Пихтовка, Верх-Рождество), Чердынский ГО (с. Серегово), Чусовской ГО (поселок и станция Кутамыш, поселок и станция Селянка, п. Центральный, д. Копально, Кучино, Загорье).

В течение 2021 года в Пермском крае будет также построено почти 1 тыс. км оптических линий связи.