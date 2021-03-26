Работа в пандемию: как менялись бизнес и власть в период изоляции 17 марта 2021 г. // Конференция с «Коммерсантъ-Башкортостан» // ВДНХ-ЭКСПО УФА

Пандемия COVID-19 и вызванные ею ограничения внесли серьезные коррективы в работу бизнеса и государственных органов, которым в короткие сроки пришлось внедрять новые продукты и схемы работы с партнерами. О том, как работать в локдаун и не потерять свои позиции представители бизнеса, министерства торговли республики и «Агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» рассказали на секции «Трансформация продуктов для бизнеса в период пандемии» в рамках конференции «Не прошло и года: влияние пандемии на общество и бизнес», организованной газетой «Коммерсантъ-Башкортостан».



Запись трансляции

По словам исполнительного директора АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» Рамиля Хисматуллина, пандемия стала испытанием для малого и среднего предпринимательства. За прошедший год в республике на 3,5% сократилось количество субъектов МСП, а в целом по стране этот показатель составляет 3,8%. В этих условиях перестраиваться пришлось не только бизнесу, но и государственным структурам, работающим с предпринимателями. «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» перевело в онлайн-режим большую часть процедур по получению поддержки. Среди наиболее востребованных мер поддержки господин Хисматуллин называет субсидии на приобретение оборудования, субсидии на развитие семейного бизнеса и субсидии социальным предпринимателям. Всего помощь получили более 1,3 тыс. субъектов МСП на общую сумму более 420 млн руб.

Рамиль Хисматуллин, исполнительный директор АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию МСП «Очень востребована была поддержка по снижению УСН (Упрощенная система налогообложения). Было также одобрено более 43 тыс. заявок на предоставление субсидий на зарплату общим объемом 1,8 млрд руб. Беспроцентные кредиты на зарплату сотрудникам получили 797 предпринимателей, еще 4,2 тыс. компаний получили кредиты под 2%»

Пандемия серьезно отразилась и на рынке торговли. Ритейлерам пришлось в экстренном порядке менять механизмы работы. Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев отмечает, что некоторые вопросы приходилось решать фактически в ручном режиме.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Башкирии «Когда была пандемия, мы увидели повышенный спрос на отдельные виды продуктов, но наш ритейл довольно хорошо справился с этой задачей. Министерство торговли в этот период ежедневно мониторило и наличие товара, и цены. Нам практически в ручном режиме приходилось решать вопросы по поставкам —– у нас были созданы чаты, где мы с коллегами, в том числе из других регионов, координировали эту работу»

По словам господина Гусева, пандемия стала драйвером роста онлайн-продаж — объем реализованной продукции через такие площадки вырос в 3,7 раза, причем, если до пандемии онлайн покупались в основном одежда, техника и другая непродовольственная продукция, то в период изоляции вырос именно продуктовый сегмент. В этот период некоторые региональные торговые сети вошли в сервисы доставки, а несколько производителей — вышли в федеральные маркетплейсы. Популярность маркетплейсов в России в 2020 году выросла, доля компаний, которые торгуют на таких площадках в стране, увеличилась до 28%.

При этом, несмотря на рост онлайн-торговли в Башкирии, эксперты не видят смысла в создании собственного регионального маркетплейса. По словам Рамиля Хисматуллина, во-первых, такой маркетплейс будет конкурировать с крупными федеральными площадками, а во-вторых, его потенциальная аудитория не превысит 4 млн человек. Кроме того, как отмечает господин Хисматуллин, пока нет ни одного успешного маркетплейса, который бы создавался с государственным участием.

Директор филиала компании «Балтийский лизинг» (ООО «Балтийский лизинг») в Уфе Алексей Сергеев рассказал, что впервые за последние пять лет лизинговая отрасль показала снижение — по данным агентства «Эксперт РА» объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) участников рынка по итогам 2020 года сократился на 6% и составил 1,4 трлн рублей. «Балтийский лизинг», несмотря на это, сохранил положительную динамику — объем нового бизнеса за прошедший год превысил 65,19 млрд рублей, эта сумма на 20,8% больше, чем в 2019 году, рост филиала компании в Уфе составил 40%.

Увеличение этого показателя, по словам Алексея Сергеева, связано, в том числе, и с тем, что многие компании обратили свое внимание на лизинговую отрасль. В условиях экономической неопределенности бизнесу для поддержки эффективности нужно было оперативно активы обновлять. А лизинг всегда был удобным и эффективным инструментом финансирования — условия по оформлению сделок более гибкие, также клиенту доступны налоговые преференции.

«С введением ограничений одним из первых решений руководства «Балтийского лизинга» было поддержать клиентов. Мы предложили отсрочки и реструктуризации платежей на период пандемии. За счет своевременных мер размер дебиторской задолженности филиала в Уфе не только не вырос, а, наоборот, снизился. В итоге она составила 0,1% действующего портфеля. Когда клиенты восстановили свою платежную дисциплину, пришли за новым имуществом», — поясняет господин Сергеев.

Он также рассказал, что ключевым трендом ушедшего года стала цифровая трансформация.

Алексей Сергеев, директор филиала компании «Балтийский лизинг» в Уфе «Балтийский лизинг» занимается цифровизацией своих бизнес-процессов уже несколько лет, пандемия лишь ускорила реализацию некоторых проектов, например, масштабное внедрение электронного документооборота (ЭДО). И на сегодняшний день более 64% клиентов взаимодействуют с нами в системе ЭДО, в 2021 году мы рассчитываем увеличить эту долю до 90%»

Другие онлайн-инструменты — электронный личный кабинет, каталоги-агрегаторы автотранспорта и спецтехники, онлайн-калькулятор, в том числе и страховой — компания начала внедрять в свою работу давно. Их актуализация реализуется на постоянной основе. Инновационные системы позволяют клиентам экономить время, сразу сориентироваться в ценах на нужное имущество и узнать стоимость страхового полиса всего за 2 минуты.

Говоря о продуктах, доступных клиентам, он уточнил, что сейчас в продуктовой линейке «Балтийского лизинга» порядка 40 специальных программ на финансирование имущества различных марок и моделей. Также сейчас компания активно работает над развитием направления дополнительных услуг. Оформляя договор, в рамках как финансового лизинга, так и операционной аренды, клиент получает не только имущество, но и ряд опций: компания может организовать процедуру регистрации автомобиля, техосмотр, поможет оформить страховку, доставку, топливную карту, карту помощи на дорогах и другое.

Эксперты отмечают, что пандемия коронавируса научила и бизнес, и власть быстро адаптироваться к изменениям и принимать решения в нестандартных условиях.

«Коммерсантъ-Башкортостан» благодарит всех участников конференции. До новых встреч!