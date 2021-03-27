К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник свободы

Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Песахом, желаю кошерного и веселого праздника!

Праздник Песах в Торе именуется Хаг аМацот — праздник опресноков. Действительно, центральной заповедью и символом праздника является маца. Маца готовится из теста, не успевшего закваситься, и символизирует собой скромность, духовность и стремление к добру. Ее антагонистом выступает хамец, то есть квасные продукты, которые находятся под строжайшим запретом всю пасхальную неделю. Хамец символизирует гордыню, напыщенность и телесность.

Но разница между мацой и сдобным хлебом в целом не так уж велика. Сказано в Гемаре, что мацу можно испечь только из тех злаков, из которых получается хамец. Можно ли сказать, что без телесности и материальности невозможна святость? Согласно еврейскому мировоззрению — да. Практически все заповеди Торы предписывают конкретные физические действия. Буква закона не требует от человека определенного настроя мысли или же каких-то специальных духовных практик. Большинство понятий, обладающих высоким моральным значением, имеют конкретное материальное воплощение. Так, милосердие и любовь к ближнему выражаются в обязательном предписании участвовать в благотворительности, в соблюдении прав особо уязвимых членов общества, в регламентации взаимоотношений между людьми.

Но есть одно важное условие: все это должно сопрягаться с духовностью, с наполненностью сердца и души благими мыслями, устремлениями к Б-жественной мудрости. Подготовка к Песаху и сам праздник напоминают нам, что есть суть и движущая сила всех наших действий. Почему нам так важна мораль и этика, почему мы стремимся к их достижению? Не из практических соображений или меркантильных мыслей, но потому что в этом потребность души — частицы Всевышнего. Материальное не является целью, но лишь средством к достижению нашей цели. Как сказано в «Поучении отцов»: «Если нет Торы, нет мирских занятий; а если нет мирских занятий, нет Торы. Если нет муки, нет Торы; а если нет Торы, нет муки».

От всей души желаю всем гармонии в душе и жизни, крепкого здоровья и благополучия во всех сферах! Пусть Всевышний одарит каждого из вас щедрыми благословениями! Песах Кошер веСамеах!

Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода