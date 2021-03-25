Байден намерен баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил, что планирует бороться за переизбрание на второй срок. Он сказал об этом на пресс-конференции.

«Мой план — бороться за переизбрание. Это мои ожидания»,— сказал господин Байден журналистам (цитата по Fox News). Он также планирует, что кандидатом на пост вице-президента станет Камала Харрис. Президент добавил, что у него нет привычки планировать на 3,5–4,5 года вперед.

Джо Байден стал президентам по итогам выборов в ноябре 2020 года. Его конкурент Дональд Трамп считает результаты голосования сфальсифицированными. Он так же намекал, что может принять участие в выборах 2024 года. Инаугурация Джо Байдена состоялась в январе 2021 года. Ему 78 лет.

О работе 45-го президента — в материале “Ъ” «Джо Байден встает с колен».