СМИ сообщили об атаке Ирана на израильское судно

Израильское грузовое судно, шедшее из Танзании в Индию, было обстреляно ракетами в Аравийском море. Об этом сообщили израильские СМИ. Утверждается, что за атакой стоит Иран. Экипаж судна состоял из иностранных граждан. Несмотря на повреждение, судно прибыло в порт назначения.

Напомним, что в конце февраля СМИ сообщили о взрыве на израильском судне в Оманском заливе. Тогда также никто не пострадал. Спустя несколько дней премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за взрывом стоит Иран. «Во-первых, это действительно деяние Ирана, это ясно»,— сказал он. Такой же версии придерживался и министр обороны Израиля Бени Ганц. «Ни для кого не секрет, что Иран пытается причинить вред израильским объектам и израильским гражданам. Это судно находилось близко к Ирану, и они знали, что оно израильское, и это дает нам возможность думать, что это связано, но нужно продолжать это расследование и изучать. Израиль будет это изучать. Разведка и аналитики должны все выяснить. Судя по близости и по обстоятельствам, все это не случайно»,— сказал господин Ганц.

При этом две недели назад американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои официальные источники сообщило, что с конца 2019 года Израиль нанес удары по меньшей мере по дюжине судов, направляющихся в Сирию и в основном перевозящих иранскую нефть, из опасения, что нефтяные доходы пойдут на финансирование экстремистской деятельности Тегерана на Ближнем Востоке. Ни Иран, ни Израиль не ответили на запросы издания и не прокомментировали статью.

Марианна Беленькая