Основанный российским бизнесменом автопроизводитель провел крупнейший листинг в истории британских стартапов

Производитель электромобилей Arrival, основанный российским бизнесменом Денисом Свердловым, провел листинг своих акций на NASDAQ. Рыночная капитализация компании достигла $13 млрд. Таким образом, компания провела крупнейшее в истории британских стартапов размещение акций, пишет Financial Times.

Компания была основана господином Свердловым в 2015 году и занимается выпуском коммерческого электротранспорта. В 2020 году привлек $300 млн от инвесторов, среди которых были Hyundai Motor, BlackRock и Владимир Потанин. В октябре компания подписала соглашение с американской службой доставки United Parcel Service на поставку 10 тыс. электромобилей с опционом на поставку дополнительно еще 10 тыс. машин. Стоимость сделки составила $1,2 млрд.

Листинг на NASDAQ Arrival провела через слияние со SPAC — CIIC Merger Corp. Питера Кунео, бывшего генерального директора Marvel. Как следует из заявления Arrival в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, после листинга господину Свердлову принадлежит доля в 76%, стоимость которой составляет $9,8 млрд.

Кирилл Сарханянц