Мэрия не захотела «Мира»

Глава администрации Уфы Сергей Греков отменил утвержденные в ноябре 2019 года проекты планировки и межевания территории в микрорайоне Черниковка, где ГК ПСК-6 (подконтрольна депутату горсовета Уфы Андрею Носкову и депутату Курултая Башкирии Олегу Филиппову) возводит ЖК «Квартал мира». Постановление об отмене документа вынесено на основании представления городской прокуратуры. В «ПСК-6» заявили, что узнали об отмене из СМИ и пока не получили от мэрии никаких документов. Юристы считают, что у застройщика есть шансы отменить решение сити-менеджера в суде.

Глава уфимской администрации Сергей Греков отменил постановление об утверждении проектов планировки и межевания территории квартала в границах улиц Конституции, Горького, Мира и Кольцевой. Проекты, изготовленные по заказу ООО «Строительное управление № 1 "ПСК-6", были утверждены в ноябре 2019 года, его заказчиками выступало ООО «Строительное управление № 1 "ПСК-6"». Постановление об отмене было опубликовано на сайте мэрии в среду.

ПСК-6, подконтрольная депутату горсовета Уфы Андрею Носкову и депутату Курултая Башкирии Олегу Филиппову, строит в этом квартале жилой комплекс «Квартал мира - 2». Строительство ведется в рамках договора о развитии территории, заключенного в 2012 году. В 2014 году застройщик начал строить в соседнем квартале комплекс «Квартал мира», состоящий из пяти домов. На данный момент все они сданы. Как указано на сайте компании, новый комплекс должен состоять из двух литеров.

Скандал вокруг ЖК «Квартал мира - 2» начался еще летом 2019 года, когда горсовет Уфы отказался назначать общественные обсуждения по проекту строительства. На заседании совета вице-мэр Уфы Алина Сулейманова раскритиковала застройщика, который, по ее словам, спроектировал крупный жилой комплекс, но не учел, что единственные в районе школа и детский сад уже переполнены. Господин Носков тогда заявлял "Ъ", что все «согласования в проекте имеются», а существующий дефицит школ «нужно решать не за счет строителей, а за счет города». Тогда же Андрей Носков отмечал, что компания готова решать возникший вопрос в суде. Однако уже через неделю депутаты горсовета на внеочередном закрытом заседании разрешили вынести проект на общественные обсуждения.

С осени прошлого года на стройку стали жаловаться местные жители, которые заявляли, что застройщик начал возводить высотку прямо на придомовой территории дома №5 по улице Конституции. Жители рассказывали журналистам, что из-за строительных работ их подвал стало затапливать, а двор превратился в стройплощадку. В октябре шестеро местных жителей записали обращение к администрации Уфы с требованием остановить точечную застройку. Через неделю активисты с Конституции, 5 устроили «похороны» своей придомовой территории, установив рядом со строительным забором крест с табличкой, на которой говорилось, что территория существовала с 1958 года, а в 2020 году была «отдана городу застройщиком бесплатно».

В пресс-службе администрации "Ъ" сообщили, что постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории отменено на основании представления прокуратуры Уфы от января текущего года.

Как рассказала "Ъ" жительница дома №5 по улице Конституции Анастасия Мустаева, в декабре 2019 года администрация Уфы аннулировала придомовую территорию их дома площадью 3,37 тыс. кв. м и бесплатно передала ее в феврале 2020 года застройщику для строительства многоэтажного дома. Прокуратура пришла к выводу, что жильцы были незаконно лишены придомовой территории.

Отметим, что в минувший вторник в Орджоникидзевский районный суд Уфы поступил иск жителей с улицы Конституции,5 к мэрии, управлению земельных и имущественных отношений Уфы и ООО «Специализированный застройщик "СУ № 1 "ПСК-6"». Активисты намерены через суд изъять у застройщика свою придомовую территорию, на которой у жильцов располагался сквер и бельевая площадка. Дата заседания по иску пока не назначена.

Олег Филиппов вчера сообщил "Ъ", что застройщик узнал об отмене утвержденного проекта из СМИ. «Ознакомившись с содержанием (постановления об отмене – "Ъ"), мы были очень удивлены, ведь из текста постановления не ясно, в связи с чем оно вынесено», – отмечает он.

По словам господина Филиппова, в настоящее время один литер «Квартала мира-2» находится на стадии фундамента, второй — на стадии котлована. В первом доме застройщик уже продал 248 квартир. Кроме того, ПСК-6 расселил 15 аварийных домов, находившихся на территории строительства. На вопрос о том, планирует ли компания обращаться в суд, Олег Филиппов сообщил, что пока говорить об этом рано, так как застройщик еще не получил от мэрии официальных документов.

«Нужно отметить, что впервые в регионе отменили проект планировки, который прошел общественные обсуждения, организованные самой администрацией Уфы и ею же утвержденные. Впоследствии сама администрация выдала разрешение на строительство», – заявили в ПСК-6.

Напомним, в сентябре 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров запретил ПСК-6 строительство ЖК «Друзья-соседи» в квартале улиц Руставели и проспекта Октября в Уфе. Запрет был вызван многочисленными акциями протеста жителей соседних домов, недовольных точечным строительством. В декабре ООО «Строительное управление № 7 „ПСК-6“», которое планировало построить объект, обратилось в суд с иском о взыскании с администрации города более 750 млн руб. компенсации: в эту сумму застройщик включил убытки, понесенные при запуске проекта ЖК, а также упущенную выгоду. Судебный процесс по этому иску продолжается.

Юрист Михаил Лазаренко, до 2012 года работавший заместителем руководителя управления по земельным ресурсам мэрии, полагает, что у застройщика есть все шансы оспорить это решение в суде. В противном случае, отмечает господин Лазаренко, город должен будет возместить убытки застройщику. «Путь, который выбрала администрация Радия Хабирова и администрация Сергея Грекова в борьбе с самыми крупными застройщиками, юридически упречный. Застройщик сам по себе ничего не забирал, все было отражено в официальных документах самой администрации Уфы. Все это в итоге пагубно отразится на инвестиционной привлекательности республики и на строительном комплексе, который является драйвером уфимской и республиканской экономики», – добавил юрист.

Елена Чиркова, Влада Шипилова