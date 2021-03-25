Сменился председатель земского собрания Пермского района

Председатель земского собрания Пермского муниципального района Николай Коцофан написал заявление о сложении полномочий спикера по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Как сообщается на сайте земсобрания, на заседании 25 марта депутаты проголосовали за удовлетворение данного заявления.

Новым спикером был избран депутат Дмитрий Гордиенко. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

Николай Коцофан был избран спикером в октябре 2019 года. До этого он работал заместителем главы района по вопросам обеспечения безопасности. Отметим, что во время проведения досрочного голосования по округу №2, где победил господин Коцофан, были установлены факты фальсификации. В СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено дело по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования). В марте этого года Пермский районный суд признал виновной бывшего председателя участковой избирательной комиссии Елену Полякову в совершении преступлений, предусмотренных ст. 142.1 УК РФ и ст. 142.2 УК РФ (незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.