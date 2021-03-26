Роботы привели в суд

Курганский городской суд рассмотрит уголовное дело бывшего начальника ГУ МЧС России по региону Олега Рожкова, обвиняемого в мошенничестве, а также превышении и злоупотреблении полномочиями. По данным СК, глава ведомства принял и оплатил некачественную робототехнику на сумму более 56 млн руб., а также заставлял подчиненных покупать ему дорогие смартфоны и в личных целях использовал спасательную технику МЧС. Олег Рожков свою вину не признает.



Прокуратура Курганской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника ГУ МЧС России по региону Олега Рожкова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ), мошенничестве (ч.3 ст.159) и двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Дело направят для рассмотрения по существу в Курганский городской суд, сообщает прокуратура области.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, весной 2018 года глава ГУ МЧС по Курганской области организовал приемку робототехнического оборудования для нужд ведомства в рамках исполнения государственного оборонного заказа, достоверно зная о существенных недостатках поставленной техники. На основании фиктивных актов о соответствии партии условиям госконтракта, подписанных и представленных Олегом Рожковым, МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56,5 млн руб. бюджетных средств. «Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства, причинение тяжких последствий в виде оплаты непригодных к эксплуатации робототехнических средств и невозможности их использования спасательными подразделениями МЧС России»,— сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Также, по версии следствия, Олег Рожков с февраля 2019 по февраль 2020 года незаконно использовал «для досуга и возведения жилого дома» технику ГУ МЧС России по Курганской области — квадроцикл, снегоход и многочисленные дорогостоящие строительные машины. В течение длительного времени спасатели не могли использовать технику по ее прямому назначению. Кроме того, следователи считают, что в сентябре 2019 года господин Рожков, не желая снижения зарплаты в связи с истечением срока исполнения обязанностей начальника ведомства, сообщил главному бухгалтеру недостоверную информацию о дальнейшем назначении на должность, убедив ее и руководство начислять повышенные выплаты и далее. Сумма похищенного составила почти 130 тыс. руб. Помимо этого, по версии следствия, начальник ГУ МЧС давал указания руководителям подведомственных учреждений о приобретении для него дорогостоящих смартфонов за счет организаций. Гаджетами стоимостью более 160 тыс. руб. Олег Рожков пользовался вплоть до изъятия в рамках расследования уголовного дела.

Бывший начальник ГУ МЧС России по Курганской области свою вину полностью отрицает. Девять месяцев — с момента задержания в конце марта 2020 года до декабря — он находился под стражей. Но 11 декабря Курганский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке постановление горсуда о продлении срока пребывания в СИЗО, изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Юлия Гарипова