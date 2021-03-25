Facebook не будет наказывать за оскорбления и призывы к насилию в отношении публичных персон

Как сообщает The Guardian со ссылкой на внутренние документы Facebook, крупнейшая социальная сеть в мире фактически разрешила своим пользователям не только критиковать, но оскорблять, и даже призывать к убийству или желать смерти любым публичным персонам.

В распоряжении издания оказались рекомендации, разосланные модераторам социальной сети в декабре 2020 года. В документе объемом более 300 страниц говорится, что модераторам стоит менее жестко относиться к оскорбительным постам и призывам к насилию, если их целью являются публичные люди. Facebook объясняет это тем, что «хочет разрешить дискуссию, которая часто включает критические комментарии в адрес людей, которые фигурируют в новостях».

Так, социальная сеть обязывает модераторов удалять лишь «жестокие атаки» на публичных персон, а также те посты или комментарии, в которых отмечена страница общественного деятеля или известной личности. «В случае с частными лицами наша политика куда жестче: мы удаляем контент, который предназначен для унижения или позора, включая, например, заявления о чьей-то сексуальной активности»,— говорится в документе. Призывы к смерти частных лиц на Facebook запрещены, в то время как призывать, радоваться или высмеивать смерть публичного человека в социальной сети теперь можно.

К публичным людям Facebook относит всех, кто упоминался в заголовках, подзаголовках или вводках журналистских материалов хотя бы пять раз за последние два года. Это могут быть политики, активисты, спортсмены, актеры, журналисты или звезды социальных сетей. Единственная оговорка — все вышеупомянутые допущения в отношении публичных персон не распространяются на детей младше 13 лет, а также людей, которые не стремились стать популярными или стали таковыми поневоле. Например, участники громких судебных процессов. Как пишет The Guardian, у Facebook есть отдельный список таких исключений, но его не оказалось в распоряжении газеты.

Кирилл Сарханянц