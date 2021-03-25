Бывший вице-мэр Майкопа получил 12 лет колонии за взятки

Майкопский городской суд признал Михаила Галушко, бывшего заместителя главы города Майкопа, виновным в получении взяток и превышении полномочий, сообщила пресс-служба суда. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на десять лет, уточнили в суде. Отбывать наказание экс-вице-мэр будет в колонии строгого режима.

По данным следственного управления СКР по Адыгее, Михаил Галушко, курировавший городское хозяйство и ЖКХ, получал деньги от предпринимателей за заключение муниципальных контрактов на содержание дорожной сети. Обвиняемый незаконно распорядился имуществом МКУ «Благоустройство», а также незаконно, в интересах аффилированного лица, потребовал у коммерческой организации отозвать заявку на участие в открытом аукционе, обещая дальнейшее покровительство, сообщило СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар