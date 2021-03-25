Госстройнадзор будет использовать цифровые модели зданий Петербурга для будущих проверок

Госстройнадзор будет использовать цифровые информационные модели (ЦИМ) петербургских зданий при проведении проверок. В настоящий момент в городе с применением этой технологии возводится два детских сада и два линейных объекта.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Помимо уже строящихся зданий, в настоящий момент на рассмотрении подведомственного Госстройнадзору Центра госэкспертизы находится еще три комплекта проектной документации с ЦИМ. Как отметил начальник петербургского Госстройнадзора Владимир Болдырев, ведомство разработало регламент по проведению госэкспертизы по проектной документации с применением ЦИМ и готовится проводить с ним проверки. «Техническое задание по созданию цифровой платформы Госстройнадзора утверждено и получило одобрение Минстроя. В этом году мы планируем начать применять эти технологии в рамках наших проверок», — подчеркнул господин Болдырев.

Ранее “Ъ-СПб” писал о положительном заключении госэкспертизы для «ИТМО Хайпарка» на основании ЦИМ.