Jeep представил четыре концепт-кара для «Пасхального сафари»

Jeep Wrangler Magneto. Фото: Jeep

Jeep Wrangler Magneto. Фото: Jeep

Jeepster Beach. Фото: Jeep

Jeepster Beach. Фото: Jeep

Jeepster Beach. Фото: Jeep

Jeep Red Bare Gladiator Rubicon. Фото: Jeep

Jeep Red Bare Gladiator Rubicon. Фото: Jeep

Jeep Red Bare Gladiator Rubicon. Фото: Jeep

Jeep Orange Peelz. Фото: Jeep

Jeep Orange Peelz. Фото: Jeep

Jeep Orange Peelz. Фото: Jeep

Главной новинкой стал электрический внедорожник Jeep Wrangler Magneto, построенный на базе трехдверного Jeep Wrangler Rubicon. Вместо бензинового мотора установлен 290-сильный электродвигатель, который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Под капотом, вместо топливного бака и в задней части кузова расположены аккумуляторы общей емкостью 70 кВт/ч. Отдельные 12-вольтовые батареи предусмотрены для штатной электрики и лебедки Warn. Jeep Magneto имеет увеличенный на 50 мм дорожный просвет за счет лифт-комплекта подвески, 17-дюймовые колесные диски Lights Out с 35-дюймовыми покрышками, силовой обвес. Концепт-кар также получил бело-сине-черное оформление кузова и салона.

Модель Jeepster Beach создана на базе Jeepster Commando (C-101) 1968 года, который получил агрегаты от современного Jeep Wrangler Rubicon. Окрашенный в ярко-оранжевый цвет ресто-мод отличается новым кузовом, 340-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Клиренс также увеличен на 50 мм, установлены 35-дюймовые покрышки. Отделанный в красно-белых тонах салон получил новые передние сиденья и дуги безопасности вместо заднего дивана.

В основу Jeep Red Bare Gladiator Rubicon лег стандартный пикап Jeep Gladiator с 260-сильным 3-литровым дизелем и перенастроенной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Концепт-кар получил мосты Dana 44 с увеличенным передаточным отношением, увеличенным на 50 мм дорожным просветом и 37-дюймовыми покрышками. Пикап получил фирменные «полудвери», красно-черно-золотое оформление кузова и оформленный красным и черным салон.

Стандартный трехдверный Jeep Wrangler был переделан в Jeep Orange Peelz с 289-сильным 3,6-литровым бензиновым V6 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Машина получила доработанный кузов, «полудвери», особую съемную жесткую крышу, усиленное лобовое стекло, дополнительный свет, амортизаторы Fox и ряд других аксессуаров.

Представленные модели в серийное производство не пойдут. Концепт-кары подготовлены к традиционному ежегодному мероприятию Easter Jeep Safari в Юте для демонстрации возможностей Jeep и деталей из каталогов аксессуаров Jeep Performance Parts и Mopar.