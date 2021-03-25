Застройщику Форосского парка отдали крымские водозаборы

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил госпредприятие из Казани «Татинвестгражданпроект», строящее на территории заповедного парка в Форосе детский спортлагерь «Ак Барс», главным проектировщиком реконструкции трех водозаборов на полуострове, сообщили “Ъ” в Совмине республики.

«Глава Крыма подписал распоряжение, согласно которому "Татинвестгражданпроект" назначается подрядчиком проектно-изыскательских работ по реконструкции Вилинского, Ивановского и Альминского водозаборов. Стоимость работ составит более 19 млн руб.»,— уточнили в Совмине РК. По словам специалистов, завершить работы подрядчик должен к концу 2021 года.

Ранее в Крыму частично запустили Бештерек-Зуйский водозабор, который должен ежедневно обеспечивать Симферополь дополнительными 10 тыс. кубометров воды. Сооружение стоимостью 1,7 млрд руб. построили за четыре месяца вместо положенных проектом 15 месяцев, на полную мощность он начнет работать не раньше лета.

Компания «Татинвестгражданпроект» занимается строительством детского спортлагеря «Ак Барс» на территории Форосского парка в Крыму. Местные жители записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться и немедленно остановить застройку, полагая, что инвесторы из Татарстана строят закрытый элитный поселок.

О скандале из-за строительства в заповедном парке «Форос» читайте в материале “Ъ” «В Крым со своим топором».

Александр Дремлюгин, Симферополь