В Свердловской области отменили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Свердловской области отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. С 30 марта соблюдение режима самоизоляции будет носить лишь рекомендательный характер. Соответствующий указ подписал и.о. губернатора Александр Высокинский.

Работодателям рекомендуется перевести работников в возрасте старше 65 лет на дистанционный режим труда.

Кроме того в регионе увеличили допустимое количество посетителей на массовые спортивные мероприятия. Допустимое количество болельщиков сейчас составляет 75% вместо 50%. Также до 75% выросло число посетителей массовых культурных мероприятий, которые проходят на объектах физкультуры и спорта.

С начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 81 694 человека. Из них 74 956 человек уже выздоровели, 2673 пациента скончались. По данным регионального оперштаба, состояние 292 госпитализированных оценивается как тяжелое, 167 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 99 – на аппаратах ИВЛ.