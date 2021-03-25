Оборот малых предприятий Удмуртии за 2020 год составил 170,1 млрд рублей

В 2020 году оборот малых предприятий Удмуртии составил 170,1 млрд руб., что составляет 15,6% от всего оборота по региону. Об этом сообщает Удмуртстат.

За прошлый год малые предприятия республики отгрузили товары собственного производства и выполнили услуги на 94,4 млрд руб. Объем продаж товаров несобственного производства составил 75,6 млрд руб.

Отметим, что на малых предприятиях Удмуртии работают 58,6 тыс. сотрудников. Их средняя зарплата составляет 30,14 тыс. руб., максимальная — 52,8 тыс. руб. — в области информации и связи, минимальная — 19,06 тыс. руб. — в отрасли «образование».