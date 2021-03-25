В Свердловской области COVID-19 заразились 137 человек, 10 пациентов скончались

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 137 человек, еще 10 пациентов скончались.

За весь период пандемии COVID-19 в регионе заразились 81 694 человека, более 74 тыс. пациентов выздоровели, 2 673 больных скончались.

Напомним, что режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен в Свердловской области до 29 марта. В рамках массовой вакцинации более 200 тыс. уральцев уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19.