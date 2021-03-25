Уральская выставка о разведчике Николае Кузнецове переедет на ВДНХ

Мультимедийная выставка о разведчике, герое Советского союза «Николай Кузнецов. Герои не умирают», которая располагается в историческом парке «Россия — моя история» в Екатеринбурге, переедет в выставочный комплекс ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба фонда святой Екатерины. Экспозиция уже демонтирована, ее перевезут в ближайшее время.

На месте экспозиции появится новый выставочный проект, посвященный разведчику. Его создание поддержал фонд святой Екатерины. Новая композиция будет содержать визуальные и музыкальные спецэффекты. Планируется, что проект откроют в мае. «Нашей международной командой была проделана огромная исследовательская и креативная работа. Осталось немного времени до старта монтажа и открытия технологического иммерсивного проекта о легендарном разведчике. А предыдущая выставка отправится на экспозицию на ВДНХ»,— сказала директор парка «Россия — моя история» Наталья Прошина.

Николай Кузнецов работал под легендой немецкого офицера в годы Великой отечественной войны. Он лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацисткой Германии. В 1944 году посмертно удостоен звания героя Советского союза.

Михаил Мананников