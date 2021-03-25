Дефицит бюджета Ижевска на 2021 год вырос до 404 млн рублей

Депутаты гордумы Ижевска внесли изменения в городской бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на сегодняшней сессии. Так, сумма доходов не изменилась и составляет 12,76 млрд руб., расходы выросли с 12,91 млн руб. до 13,16 млн руб., дефицит — со 154 до 404 млн руб.

Отметим, что указанные средства направят на обеспечение льготного проезда пенсионеров в общественном транспорте, нанесение пластиковой разметки на объектах улично-дорожной сети, разработку проектно-сметной документации благоустройства сквера «Березовая роща», ремонт и содержание образовательных учреждений, установку автономных пожарных извещателей в жилых помещениях, которые занимают семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также на другие направления.