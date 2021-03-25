Школьное настроение

Одним из главных критериев при выборе жилья является наличие в шаговой доступности социальной инфраструктуры, в частности детских садов и школ. В последние годы администрация Перми вела активную работу по увеличению числа мест в детсадах. В разных микрорайонах открылись новые дошкольные учреждения, благодаря чему у жителей появилась возможность отдать детей в садик рядом с домом. Сейчас эти дети становятся старше, и им требуются места в школах по месту жительства. Поэтому в ближайшие годы фокус будет смещен на обновление школьного «фонда».

В ближайшие годы фокус администрации Перми будет смещен на обновление школьного «фонда

В 2020 году в разных районах Перми появилось несколько новых социальных объектов, которые позволят обеспечить детей жителей близлежащих домов местами в детсадах и школах. Особое внимание уделялось строительству учреждений дошкольного образования. Так, в рамках нацпроекта «Демография» в городе было построено четыре детских сада: на улицах Желябова и Плеханова в Дзержинском районе, на улице Евгения Пермяка в Мотовилихе, на улице Байкальской в Кировском районе. В общей сложности в них будет открыто более 1 тыс. новых мест. На их возведение было потрачено более 530 млн руб., из них свыше 503 млн руб. направлено из федерального бюджета, 26,5 млн руб. – из краевого.

Сейчас подрядчики завершают внутреннюю отделку и пусконаладочные работы на объектах. В ближайшее время детсады будут сданы в эксплуатацию.

Детский сад на ул. Евгения Пермяка, 8а, рядом с ЖК«Мотовилихинsky», рассчитанный на 350 мест, станет одним из самых больших в городе. Проект предполагает размещение в нем 16 групп – это четыре группы раннего возраста, три группы младшего возраста, по три группы среднего и старшего возрастов, а также три подготовительные группы. В детском саду предусмотрены спортзал и зал для музыкальных занятий.

В новом корпусе детсада №162 «Академия игры» на ул. Желябова, 16б, в микрорайоне Парковом, откроется 360 мест. Учреждение будет иметь специализированный уклон – в его трехэтажном здании будет создана современная среда для развития детей. Пространство условно разделено на пять образовательных кластеров, в соответствии с принятой классификацией игр: «Техномир» (различные виды конструирования, интерактивное и 3D-моделирование), «Познавариум» (экспериментирование, проведение опытов), «Мир творчества» (все виды искусства), «Речецветик» (речевое развитие, библиотека), «Олимпионик» (оздоровительно-спортивный блок).

В Дзержинском районе сейчас остро стоит вопрос с доступностью детских садов, детей приходится возить в учреждения соседних районов. Открытие детсада по ул. Плеханова, 63, на 200 мест позволит значительно улучшить ситуацию. Его общая площадь составит 4280 кв. м. Детский сад предназначен для детей в возрасте от полутора до семи лет. Проект предусматривает размещение девяти групп, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В микрорайоне Судозавод Кировского района также существует проблема с устройством детей в учреждения дошкольного образования. Здесь, на ул. Байкальской, 26а, скоро откроется детский сад с музыкальной направленностью «Симфония», тоже на 200 мест. В образовательном пространстве планируется создать интерактивные музыкальные центры, в том числе с использованием IT-технологий. Для дошкольников оборудуют студию звукозаписи, 3D-музей музыкальных инструментов и музыкально-концертный зал. На территории садика планируется летняя эстрада для детских концертов для жителей района.

Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин регулярно инспектирует все построенные детские сады перед вводом в эксплуатацию. «Я привык на всех объектах все проверять сам. Строительный опыт сказывается. Объехал четыре новых детских сада, которые уже готовятся к сдаче, поговорил с рабочими, чтобы убедиться, что здания построены качественно и будут удобны для детей и их родителей», – сообщил господин Демкин в своем Instagram.

В общей сложности за последние годы в Перми появилось более 10 тыс. новых мест в детских садах. Однако дети, которые сейчас их посещают, становятся старше, и им требуются места в школах по месту жительства. Поэтому в ближайшее время внимание будет сосредоточено на строительстве и реконструкции зданий общеобразовательных заведений, рассказали в горадминистрации.

В частности, уже в конце января открылся новый корпус гимназии №3 на ул. Звенигородской, 11 (микрорайон Гайва). Новое здание образовательного учреждения рассчитано более чем на 1 тыс. учеников. Его строительство началось осенью 2019 года, а завершилось в декабре 2020 года, на четыре месяца раньше срока. Застройщиком выступило ООО «ЖБК-Строй». Возведение и оснащение корпуса современным оборудованием велось за счет краевого и городского бюджетов.

В новом 4-этажном корпусе гимназии размещены 50 учебных кабинетов для начальной, средней и старшей школы. Среди них – 12 кабинетов начальной школы, три кабинета информатики, семь спецкабинетов по химии, биологии, физике. В кабинетах труда установлены современные швейные машины и универсальные станки. Все кабинеты оснащены проекторами со смарт-функцией. В новом здании также есть библиотека с зонами читательских мест, столовая с обеденным залом, актовый зал на 400 мест, два спортивных зала.

«Наша школа «выросла», стала большой и красивой. Здесь есть уникальные возможности для каждого ребенка. Можно реализовать себя в спорте, техническом творчестве, лего-конструировании, интеллектуальной деятельности. Уникальность заключается в том, что школа становится местом образовательного соучастия, в которое включаются выпускники, родители, дети, социальные партнеры, представители власти и бизнеса», – рассказала директор гимназии №3 Татьяна Новикова.

В Кировском районе, по ул. Юнг Прикамья, 3, в рамках нацпроекта «Образование» строится новый корпус химико-технологической школы «СинТез» на 1100 мест. В существующем корпусе школы, рассчитанном на 700 мест, занимается около 1,5 тыс. ребят. На сегодня это единственная действующая школа в микрорайоне Судозавод. Новый корпус позволит решить проблему переполненности классов. На возведение объекта направлено 352,8 млн руб. (257,5 млн руб. из федерального бюджета и 95,2 млн руб. из региональной казны).

Бывший корпус Пермского техникума профессиональных технологий и дизайна на ул. Целинной, 15 (микрорайон Вышка II) сейчас реконструируют. В настоящий момент более 700 учеников образовательного учреждения занимаются в здании, рассчитанном на 573 места. В новом пятиэтажном корпусе разместятся 28 учебных кабинетов, столовая, мастерские, зал борьбы, тиры. На прилегающей территории будут оборудованы зона отдыха и спортивный комплекс.

Скоро завершится и строительство нового корпуса школы №93 на ул. Полины Осипенко, 46. В нем смогут заниматься 400 учеников. В здании помимо учебных классов разместится технопарк, спортивный и актовый залы, библиотека. В технопарке будут оборудованы лаборатории робототехники, радиотехники, исследовательской и экспериментальной химии.

Кроме того, 10 марта был дан старт строительству нового корпуса гимназии №17. Существующий корпус рассчитан на 360 детей, а занимается в школе около 860 человек. Площадь нового здания составит 10,6 тыс. кв. м, оно будет состоять из двух блоков. В блоке «А» на первом этаже планируется разместить вестибюль с гардеробом, мастерскую труда, кабинет кройки и шитья, а также кабинет кулинарии. Здесь же должны появиться помещения медицинского блока, библиотека с читальным залом и столовая. На остальных этажах разместятся учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей, а также кабинет робототехники, информатики, психолога и логопеда, медиатека, рекреации, радиоузел и актовый зал. В блоке «Б» будут находиться два спортивных зала снарядные, тренерские, раздевалки с санузлами и душевыми. Сообщение между блоками будет организовано с помощью переходов, расположенных на уровне второго этажа. Общая стоимость работ составляет 498 млн руб. (268 млн руб. – из бюджета Пермского края, 230 млн руб. – из бюджета города Перми). Строительство объекта предполагается завершить в 2022 году.

В мэрии отмечают, что социальная сфера является одним из важнейших элементов стабильности. «Даже в условиях кризиса в городе должны открываться новые детские сады и школы. Городская власть выполняет все ранее взятые на себя обязательства по строительству социальных объектов, несмотря на непростую экономическую обстановку», – подчеркнули в горадминистрации.