Импорт нефти и нефтепродуктов из России в США достиг максимума с 2011 года

Объем среднесуточного импорта нефти и нефтепродуктов из России в США в 2020 году составил 538 тыс. барр. в сутки, свидетельствуют данные Управления по энергетической информации Минэнерго США. Это наибольший показатель с 2011 года, тогда он достигал 624 тыс. барр. в сутки.

Импорт российской нефти и нефтепродуктов в США в 2020 году составил 7% от среднесуточного. Лидерами по этому показателю являются Канада (4,1 млн барр. в сутки) и Мексика (750 тыс.).

Общий объем импорта нефти и нефтепродуктов в США составил 2,87 млрд, объем импорта из России — 196 млн барр. Больше половины нефтяных ресурсов в 2020 году (1,5 млрд барр.) было ввезено из Канады. За год общий объем российского импорта вырос на 3,6%, среднесуточный — на 3,3%.