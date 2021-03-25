52,5 пункта составило мартовское значение композитного индекса деловой активности (PMI) в странах зоны евро, рассчитываемого Markit. В феврале было 48,2 пункта. Показатель марта — самое высокое значение индикатора за восемь месяцев. Кроме того, впервые с сентября оно оказалось выше 50 пунктов (это указывает на рост активности, ниже этой отметки — на ее сокращение). В том числе в промышленности показатель вырос до 63 пунктов (57,6 в феврале), в секторе услуг — до 48,8 пункта (45,7). Самое высокое значение композитного индикатора — в Германии (56,8 пункта против 51,1 пункта месяцем ранее). Во Франции же продолжается снижение активности — 49,5 пункта против 47 в феврале.