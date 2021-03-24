Госсовет Татарстана не допустил СМИ на обсуждение строительства трассы М-12

Госсовет Татарстана отменил аккредитацию СМИ на круглый стол «Вопросы строительства участка скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань (М-12) на территории Республики Татарстан», который запланирован на 25 марта.

Сначала журналистам выслали приглашение на мероприятие, однако затем пресс-служба парламента сообщила, что аккредитация «временно приостановлена». Позднее появилось уточнение, что «обсуждение темы пройдет в формате рабочего совещания без представителей СМИ».

Согласно сайту Госсовета, мероприятие проводит глава парламентского комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, заместитель руководителя фракции «Единой России» Александр Тыгин.

На круглом столе планировалось заслушать тезисы жителей поселков Лаишевского района республики, которые выступают против сноса их домов ради скоростной автомобильной дороги. Также планировались выступления депутатов от оппозиции: Артема Прокофьева (КПРФ) и Эдуарда Шарафиева (ЛДПР).

Платную трассу из Москвы до Казани включили в нацплан восстановления экономики РФ, дорогу планируют построить к 2024 году. Стоимость проезда составит 1,6 тыс. руб., или 2,5 руб. за км. Предполагается, что путь из Москвы в Казань по новой трассе займет 6,5 часа вместо нынешних 10.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"