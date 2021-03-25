Нужен как воздух

Спустя полгода после официальной презентации последней версии iPad Air многие любители техники от Apple уже успели оценить обновление этой линейки, в которую годом ранее производитель решил вдохнуть новую жизнь после довольно длительного перерыва. В дополнительной рекламе продукция компании из Купертино вряд ли нуждается: к ней всегда приковано всеобщее внимание. Тем ценнее для Apple то, что представленная в сентябре модель iPad Air оправдала все ожидания. Вместе с фирменной сетью re:Store “Ъ” оценил, что же изменилось в обновленной модели iPad Air и почему устройство стало одной из самых интересных новинок 2020 года.

Новый iPad Air умеет делать почти все то же самое, что и более продвинутая модель iPad Pro, а в чем-то он даже круче iPad Pro 2020 года. Если в двух словах – теперь iPad Air получил обновленный дизайн, невиданную прежде производительность и поддержку аксессуаров (клавиатура и Apple Pencil второго поколения). А это значит, что еще большее число пользователей получили возможности профессионального уровня.

В частности, iPad Air 4-го поколения оснащен самым современным и производительным процессором от Apple A14 Bionic. Таким образом, iPad Air соединяет в себе как ожидаемую портативность и легкость в силу своего форм-фактора, так и мощь персонального компьютера, позволяя владельцам с одинаковым успехом эффективно работать, отдыхать и заниматься творчеством. Например, используя несколько приложений одновременно.

Впрочем, обо всех особенностях iPad Air 4-го поколения по порядку.

Внешние данные

Для начала оценим габариты и внешний вид. Новый iPad Air действительно легок на подъем: когда видишь гаджет в корпусе из металла, ждешь, что он будет заметно тяжелее, чем есть на самом деле. Однако устройство весит меньше полкило, а кроме того, оно очень тонкое – всего 6 мм. iPad Air выполнен в стиле iPad Pro: такие же квадратные края и уменьшенные рамки.

Фото: Apple

Конечно, сразу обращает на себя внимание отсутствие кнопки «Домой» с Touch ID в нижней части устройства. Теперь датчик отпечатков пальцев перенесен с лицевой панели на кнопку включения вверху и откликается на разблокировку быстро и без нареканий. А Face ID, ставшего для аналогичных устройств уже обычным инструментом, в iPad Air и вовсе нет. Это не плохо и не хорошо, просто таково решение инженеров Apple. Сенсор Touch ID без труда справляется со своей задачей, с ним можно входить в приложения или платить с помощью Apple Pay, и к такому его расположению быстро привыкаешь.

Важнее то, что iPad Air стал первым iPad не из профессиональной линейки, который получил безрамочный дизайн и увеличенный дисплей. О способностях последнего поговорим ниже, пока же скажем лишь, что экран без рамок стал возможен как раз благодаря переносу Touch ID наверх. Если же говорить о тактильных ощущениях, то держать iPad Air в руках приятно, не к чему придраться.

Продолжаем осмотр. В нижней части корпуса вместо Lightning расположен порт USB-C для передачи данных на скорости до 5 Гбит/с (в 10 раз быстрее, чем у предыдущего поколения). Это изменение не стоит недооценивать: значит, iPad Air можно подключать к камерам, кардридерам, жестким дискам, внешним мониторам с разрешением до 4K и прочей USB-периферии. Более того, от iPad Air благодаря USB-С теперь можно подзаряжать другие гаджеты, например, AirPods, Apple Watch или iPhone. За время тестирования опция не понадобилась из-за дистанционного режима работы из дома, но если доступ к сети и розеткам будет затруднен, эта возможность может пригодиться пользователю.

Товар лицом

Чуть подробнее остановимся на дисплее. Итак, это IPS-матрица (в Apple ее называют Liquid Retina) диагональю 10,9 дюйма на всю переднюю панель. «Безрамочный», возможно, несколько громко сказано, но здесь рамки исчезающе малы и ровно той толщины, чтобы было удобно держать устройство в руках, без случайных касаний экрана.

Размеры весьма удобны для выполнения рабочих задач вроде подготовки текстов (так, часть этого обзора написана как раз на iPad Air) или веб-серфинга. Кроме того, дисплей оснащен антибликовым покрытием, поддерживает широкий цветовой охват P3 и технологию True Tone – она регулирует оттенки в соответствии с окружающими условиями, снижая таким образом нагрузку на глаза.

Фото: Apple

Качество изображения обеспечивают 3,8 млн пикселей (разрешение 23601640), плотность составляет 264 пикселя на дюйм. По сравнению с моделью iPad Pro, которая поддерживает частоту обновления 120 Гц, у iPad Air этот показатель вдвое меньше, но и нужна такая частота далеко не всем. Если вы не киберспортсмен, 60 Гц будет вполне достаточно для подавляющего большинства ситуаций.

Резюмируя впечатление: экран оставляет приятное ощущение от взаимодействия во время как пользования приложениями, так и просмотра кино или игр.

Камеральная проверка

Несколько слов об оснащении устройства камерами. Основная – такая же, как и в iPad Pro образца 2020 года: это 12-мегапиксельный широкоугольный модуль на задней панели, способный снимать видео с кинематографической стабилизацией и следящим автофокусом вплоть до 4K и 60 кадров в секунду. Проще говоря, главная камера лишь чуть-чуть скромнее, чем у последней версии флагманского продукта Apple – iPhone.

С другой стороны, исходя из обычной практики, основной камерой на iPad люди пользуются нечасто. На сегодняшний день гораздо более частый сценарий использования – применение фронтального модуля. В случае с iPad Air он приходится очень кстати, особенно в свете множества рабочих звонков и видеоконференций из-за «удаленки». Итак, в iPad Air 4-го поколения фронтальная камера FaceTime HD 7 Мп, и она обеспечивает – проверено – видеосвязь по-настоящему замечательного качества.

Сказав про видео, не забудем и про аудио. В этой части возможности iPad Air тоже впечатляют. Внутри устройства всего два динамика на верхнем и нижнем торце, но в ландшафтной (горизонтальной) ориентации они полностью справляются с выдачей объемного и чистого стереозвука. Диапазон частот, включая басы, насыщенный. Для просмотра сериалов на диване или в путешествии уж точно хватает.

Что под капотом?

Зачастую самая интересная часть обзора любого гаджета – ответ на вопрос, на что он способен. Здесь iPad Air может дать фору многим планшетам: внутри него – самый продвинутый процессор Apple на сегодня. A14 Bionic справляется с самыми ресурсоемкими приложениями: от требовательных игр и сочинения музыки до монтажа видеороликов в 4K-разрешении и обработки фото в таких приложениях как LumaFusion, Pixelmator, Adobe Photoshop CC, Affinity Photo или «Фото». Для iPad уже есть практически все аналоги профессиональных программ, предназначенных для десктопных решений. Благодаря новейшему чипсету все «летает», и можно работать с любым софтом, не опасаясь даже минимальных задержек.

К слову, в фирменной сети re:Store работает «Академия», чьи спикеры проводят бесплатные лекции по направлениям «Фотография», «Музыка», «Иллюстрация» и «Создание видео», расширяющие взгляд потребителя на технику Apple. В ходе занятий признанные эксперты делятся своим опытом и рассказывают, как применить на деле вышеперечисленные приложения, получить новые знания и отточить навыки пользования устройств.

Фото: Apple

Еще один важнейший параметр – автономность устройства. Здесь без неожиданностей, и это тот случай, когда отсутствие сюрпризов – это хорошо. «Золотой стандарт» Apple в 10 ч работы при умеренной нагрузке iPad Air без проблем выдерживает. Если же устройство будет использоваться всего несколько часов в день, в смешанном режиме, то хватит его на срок до 3 дней и даже дольше. Скорость зарядки (зарядное устройство на 20 Вт идет в комплекте – сегодня это уже неочевидный бонус) тоже приятно удивит пользователя.

В ходе презентации в сентябре компания объявила, что iPad Air – первое устройство с чипом, построенным на 5-нанометровом процессе. И это, вне всяких сомнений, большое достижение.

Что это означает на практике? Данная технология производства позволила разместить в A14 Bionic 11,8 млрд транзисторов, а это существенно повышает его производительность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением. Приведем еще несколько показательных цифр. Во-первых, у чипсета 6-ядерная конфигурация, увеличивающая производительность центрального процессора на 40%. Во-вторых, скорость обработки графики стала выше на 30%. В-третьих, новая 16-ядерная система Neural Engine вывела возможности машинного обучения на еще более высокий уровень: она стала в два раза быстрее и теперь способна обрабатывать до 11 трлн операций в секунду, что обеспечивает работу таких сложных функций как распознавание изображений, обработка естественного языка или анализ движения.

Важные дополнения

В продолжение темы с мощностью процессора добавим, что iPad Air с таким производительным чипсетом становится по-настоящему мобильной творческой студией и отличным инструментом для самообразования и обучения детей. Так, он поможет выучить алфавит или иностранный язык, научиться рисовать, играть на пианино или программировать – возможные сценарии применения неисчислимы. И в этом ему помогают оригинальные аксессуары.

Среди них – клавиатура Magiс Keyboard с подсветкой, плавающей конструкцией и встроенным трекпадом, поддерживающим жесты Multi-Touch. Она продается отдельно и действительно способна превратить iPad в замену ноутбука. С помощью особой консольной конструкции Magic Keyboard примагничивается к устройству. При этом можно плавно менять угол наклона, чтобы подобрать идеальное положение дисплея. Вдобавок клавиатура удерживает устройство на весу, а в сложенном виде защищает гаджет с обеих сторон. Тем, кто много работает с информацией, текстом и ведет активную почтовую переписку, Magic Keyboard пригодится на все 100%. Благо работа в популярных приложениях типа Microsoft Office, включая Word, Excel, PowerPoint, а также Keynote, также возможна.

Фото: Apple

Кроме того, iPad Air поддерживает Apple Pencil второго поколения: он оснащен удобным магнитным креплением на боковой поверхности для подключения, зарядки и хранения. Карандаш, чувствующий наклон и силу нажатия, будет, очевидно, очень полезен для дизайнеров или иллюстраторов – всех тех, кто активно работает с графикой. Работать с Apple Pencil в таких приложениях для художников, как Procreate или ibis Paint Х, удобно и приятно.

Впрочем, и не только для них: так, с Apple Pencil любой пользователь может делать заметки, записывать идеи, комментировать скриншоты и письма, а быстрые наброски превращать в идеальные геометрические фигуры. А функция «От руки» благодаря iPadOS 14 превращает рукописный текст (пока только на английском и китайском языках) в печатный, используя встроенные средства машинного обучения.

О том, какие есть лайфхаки и нюансы в обращении с тем же Apple Pencil (а также о многих других советах и инструкциях – от измерения уровня окружающего шума до особенностей того или иного приложения), вам расскажет блог re:Store Digest.

Таким образом, в случае необходимости реализовать проект «на лету», а значит, пройти все этапы на пути к его запуску – будь то создание и редактирование текстов, подготовка видео, фото или запись подкастов, iPad Air поможет в решении всех задач без привлечения других инструментов.

Эффект Цезаря

Миф о том, что Юлий Цезарь мог делать несколько дел одновременно, широко известен. На самом деле Цезарь умел быстро переключаться с одной задачи на другую, распределять внимание и расставлять приоритеты. Впрочем, даже это сегодня недоступно многим. Но если у вас будет iPad Air, то многозадачность – возможность использовать два и больше приложений на одном экране – будет вам вполне по силам. Например, если вы переписываетесь сразу через несколько мессенджеров или редактируете документ в Pages, используя для этого «Заметки» с сохраненными там мыслями.

Для этого iPadOS поддерживает несколько режимов: Split View (разделяет экран на две части, чтобы одновременно использовать сразу пару приложений), Slide Over (открывает дополнительное приложение поверх любой программы) или «Картинка в картинке». Немного потренировавшись и привыкнув к управлению с помощью жестов, любой пользователь сможет без особого труда повысить эффективность как работы, так и вообще времяпрепровождения.

Если же разобраться, как включить тот или иной режим, своими силами не получается, специалисты любого магазина сети re:Store с удовольствием помогут и ответят на любые другие вопросы, в т.ч. продемонстрируют, как работает устройство, или подберут технику в подарок. Тем более что поддержка компании работает в формате 24/7.

Подведем итоги. Что получает пользователь? Новый дизайн, топовую «начинку», увеличенный дисплей, камеру, как у iPad Pro, разъем USB-C, стереозвук, поддержку актуальных аксессуаров Magic Keyboard и Apple Pencil, iPadOS и многозадачность. Кроме того, iPad Air работает в сетях LTE и Wi-Fi 6 – последнее поколение Wi-Fi и его преимущества (улучшенные скорость и качество связи, уменьшение задержки сигнала и более высокая плотность подключенных устройств) становятся все актуальнее с появлением недорогих роутеров, поддерживающих эту технологию. При всем богатстве технических характеристик и портативности с помощью iPad можно легко делать то, что обычно делаешь на компьютере.