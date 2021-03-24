Обвиняемый в хищениях директор института управления РАНХиГС признал вину

Директор Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Игорь Барциц признал вину по делу об особо крупном мошенничестве. Обвиняемый также возместил весь ущерб, сообщил ТАСС его адвокат Валерий Ванин. Сумму ущерба он не уточнил.

«Мой подзащитный Барциц дал признательные показания и возместил ущерб ровно в том объеме, который ему вменялся в вину»,— заявил адвокат. Он добавил, что, несмотря на возмещение ущерба, в феврале Лефортовский суд продлил Игорю Барцицу срок содержания под стражей.

Игорь Барциц был задержан в декабре 2020 года, вместе с ним по делу проходит декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина, ее поместили под домашний арест. Оба обвиняются «в хищениях денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». В самой РАНХиГС утверждали, что у них были похищены не бюджетные деньги.

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