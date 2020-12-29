Педагогам установили откаты

Директор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Игорь Барциц и декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина стали фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Первого Лефортовский райсуд отправил в СИЗО, а его предполагаемую сообщницу — под домашний арест. Оба обвиняются «в хищениях денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». Впрочем, в самом РАНХиГС говорят, что у них были похищены не бюджетные деньги.

Как следует из распространенных сообщений РАНХиГС и ФСБ, злоупотребления «руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института госслужбы и управления» были выявлены совместными усилиями.

Сначала сомнения в обоснованности начисления преподавателям и другому персоналу РАНХиГС дополнительной прибавки к зарплате якобы возникли в ходе внутренней финансовой проверки. После этого к выяснению того, кто и за что получал надбавки, подключились силовики. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), было установлено, что к противоправной деятельности причастны директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц и декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина. Оба являются профессорами и докторами наук — первый юридических, а его коллега — экономических. Господин Барциц в 2009 году был награжден золотой медалью им. Ф. Н. Плевако «За крупный вклад в развитие адвокатуры России и укрепление ее единства, подготовку квалифицированных юридических кадров».

Декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина Фото: ИГСУ РАНХиГС

Обоих фигурантов задержали 25 декабря и на следующий день по ходатайству следствия Лефортовский райсуд Москвы отправил господина Барцица в СИЗО, а его предполагаемую сообщницу Ларину — под домашний арест.

По данным “Ъ”, в ФСБ полагают, что суть махинаций сводилась к тому, что господа Барциц и Ларина договорились со своими подчиненными и коллегами о том, что будут выписывать им надбавки к зарплате и премии, которые те затем станут им возвращать наличными за небольшим вычетом своего рода комиссионных за услугу.

В ФСБ отмечают, что один из фигурантов был задержан оперативниками с поличным при получении денег от подчиненных сотрудников вуза. При этом сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нескольких человек, которые согласились участвовать в криминальной схеме, уголовных дел по фактам дачи взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Адвокаты обвиняемых Барциц и Лариной комментировать инкриминируемые их подзащитным деяния не стали. Воздерживаются от обнародования подробностей этого дела и в самом РАНХиГС.

Там лишь заявили, что «оказывают содействие в проведении расследования», но «в интересах следствия не предоставляют какую-либо дополнительную информацию по делу о задержании и будут держать общественность в курсе происходящего, как только получат разрешение правоохранительных органов». Также там уточнили, что выявленные хищения, а речь, по данным “Ъ”, пока идет о нескольких миллионах рублей, не коснулись бюджетных средств. Правда, конкретизировать, откуда именно брались деньги за фиктивные переработки и прочее, в РАНХиГС не стали.

Олег Рубникович