Дело нашли на свалке

Бывший руководитель управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергей Васильев стал фигурантом уголовного дела, сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах. По данным собеседника „Ъ“, ему вменяют превышение должностных полномочий. Следствие считает, что господин Васильев незаконно выдал лицензии ООО «Экотехсервис» на утилизацию свалки в районе села Светлый Яр, что повлекло нарушение природоохранного законодательства и хищение 84,96 млн руб. Ранее о том, что его действия могут попадать под ряд уголовных статей, сообщало межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. Официальная позиция господина Васильева по этому поводу неизвестна. Силовые и правоохранительные органы от комментариев тоже пока воздерживаются.

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления Росприроднадзора Сергея Васильева. Эту информацию „Ъ“ подтвердил источник в силовых структурах, однако от официального комментария об уголовном деле в правоохранительных органах пока воздерживаются. В региональном СУ СКР и в пензенском УФСБ сказали, что официально никакой информации об уголовном деле нет.

По данным „Ъ“, господин Васильев подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Также ряд других чиновников региона могут быть причастны к преступлениям, повлекшим хищение денежных средств при ликвидации свалки в Кировском районе Волгограда.

Как писал „Ъ“, ликвидацией объекта занималось ООО «Экотехсервис». В феврале прошлого года глава Волгоградской природоохранной прокуратуры Олег Рожков направил обращение в ГСУ МВД России по Волгоградской области о возможном мошенничестве при утилизации свалки возле поселка Светлый Яр. Господин Рожков отметил, что в июле 2017 года комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области заключил контракт с ООО «Экотехсервис» на 812,9 млн руб. Согласно проекту, отходы свалки должны были быть засыпаны в пруд-накопитель в 5 км от Светлого Яра. Слои мусора необходимо было чередовать грунтом с природными сорбентами — опокой, глауконитом, доломитом и другими реагентами. После того как работа была завершена, выяснилось, что поверхность пруда порядка 223917 кв. м не была обработана абсорбирующим материалом, что позволило сэкономить минимум 84,96 млн руб.

Двумя годами ранее, когда Сергей Васильев еще находился на посту руководителя управления Росприроднадзора, эта же ситуация стала поводом для возбуждения уголовного дела о клевете в его адрес против учителя географии сельской школы Анастасии Сергеевой. Госпожа Сергеева, которая является членом общественного экологического совета при администрации Светлоярского района, направила в приемную руководителя Росприроднадзора РФ Светланы Радионовой письмо, в котором написала, что волгоградское управление ведомства не решает экологические проблемы в Светлом Яре. Жители опасались, что рекультивация пруда-накопителя с помощью отходов со свалки только ухудшит экологическую обстановку в районе.

Из федерального Росприроднадзора жалоба была перенаправлена в региональное, после чего последовал иск. В нем Сергей Васильев указал, что считает клеветнической фразу о том, что в Светлоярском районе при поддержке регионального управления Росприроднадзора «творится самый настоящий правовой беспредел», ликвидация свалки и экологическая экспертиза якобы проводились «горе-экологами» «с грубейшими нарушениями законодательства», эти высказывания, а также слова о его возможной «некомпетентности», по мнению Сергея Васильева, наносят ущерб его репутации. Однако в мае 2019 года Сергей Васильев отказался от частного обвинения и отозвал иск к учителю.

В сентябре 2020 года межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям установило факт незаконной выдачи руководителем волгоградского управления ООО «Экотехсервис» лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности. «Лицензия выдана на основании акта внеплановой выездной проверки от 26 апреля 2017 года, в ходе которой оборудование и транспорт фактически не исследовались, место осуществления лицензируемой деятельности не посещалось, а был формально составлен акт на основании представленной ООО „Экотехсервис“ документации, без учета того, что конкретные виды отходов вообще на заявленном оборудовании обезвреживаться и утилизироваться не могут»,— говорится в документе за подписью исполняющего обязанности заместителя руководителя Александра Галушкина. Он указывает, что фактически управление нарушило ч. 5 ст. 19 ФЗ «О лицензировании» и п. 30 административного регламента Рос­природнадзора, предоставив организации лицензию всего за восемь дней без реального исследования оборудования и анализа возможности обезвреживания. Межрегиональное управление направило в правоохранительные органы материалы о наличии в действиях господина Васильева признаков мошенничества и превышения должностных ­полномочий.

Сергей Васильев возглавлял управление Росприроднадзора по Волгоградской области с января 2016 года по апрель 2019 года, в конце 2019 года он был назначен руководителем администрации губернатора Астраханской области, но в апреле 2020го ушел в отставку.

Официальную позицию Сергея Васильева о его возможном уголовном преследовании узнать не удалось, информация о поступлении ходатайства следственных органов об избрании ему меры пресечения в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области на момент подготовки публикации ­отсутствовала.

Марина Ковалева