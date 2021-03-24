ЦБ проведет эксперимент по сбору монет у населения

Банк России планирует в одном из российских регионов с низким уровнем возврата монет из обращения запустить пилотный проект по их сбору через специальные приемники. По данным регулятора, на начало 2021 года в обращении находилось 69,126 млрд монет на общую сумму 113,2 млрд руб.

«В целях улучшения возврата монеты в оборот Банк России планирует стимулировать использование оборудования для приема монеты... В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монеты через специализированные устройства. В случае положительного результата пилотирования использование таких аппаратов будет расширяться»,— пишет регулятор в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы» (.pdf).

Пилот будет проводиться с привлечением технологического партнера. Конкретные места установки и количество оборудования будут определены по результатам формирования детальных требований к проведению эксперимента.