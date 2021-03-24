Время Олега Знарка истекло

Главный тренер хоккейного «Спартака» Олег Знарок покинет свой пост после окончания контракта, который истекает 30 апреля. Такое решение было принято в среду на заседании наблюдательного совета московского клуба. Известному специалисту, завоевавшему три Кубка Гагарина и приводившему сборную России к победам на чемпионате мира и Олимпийских играх, не удалось добиться со «Спартаком» даже локальных успехов. За два сезона под руководством Знарка красно-белые не смогли преодолеть хотя бы первый раунд play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Руководство «Спартака» не будет продлевать контракт с главным тренером клуба Олегом Знарком и его штабом. Это решение ожидалось и вытекало из логики событий. Итоги двухлетней работы с красно-белыми одного из самых успешных и авторитетных специалистов в современной истории отечественного хоккея оказались однозначно неудовлетворительными. Хотя в «Спартаке» очень рассчитывали на опыт, знания и харизму Знарка, который трижды выигрывал самый престижный трофей КХЛ Кубок Гагарина. Четыре раза он брал медали, в том числе золотые, во главе сборной России на чемпионатах мира, а также привел ее к победе на Олимпиаде в Пхёнчхане. Причем Знарок раньше показывал, что способен добиваться результата, даже обладая довольно скромными ресурсами, как это было в ХК МВД, который он сенсационно вывел в финал Кубка Гагарина. Да и московское «Динамо» при Знарке сделало чемпионский дубль, не являясь по своим финансовым возможностям и, соответственно, подбору исполнителей каким-то суперклубом.

И если в первом сезоне на посту наставника «Спартака» в 2019–2020 годах он дал результат, который еще вселял надежду, заняв пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и уверенно попав в play-off, то его второй сезон сложился откровенно неудачно.

Красно-белые мучились в «регулярке» и с трудом пробились в кубковую восьмерку, получив самый низкий номер посева. В противостоянии первого раунда play-off с лучшим клубом всего чемпионата КХЛ ЦСКА они выглядели обреченными и ничего не смогли противопоставить фавориту, уступив в четырех матчах и забросив в них лишь две шайбы. При этом бюджет у «Спартака» был весьма солидный: выше среднего по меркам КХЛ и достаточно близкий к потолку зарплат в 900 млн руб. И состав на бумаге смотрелся вроде бы перспективно. Да и сам Знарок имел один из самых высоких заработков среди тренеров лиги. Но все, чем он может похвастаться в нынешнем сезоне,— это тем, что установил новый рекорд КХЛ по количеству матчей в play-off (120).

Другое дело, что ответственность за неудовлетворительный результат с главным тренером должен разделить и менеджмент «Спартака». Очевидно, что генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов не лучшим образом распорядился бюджетом и допустил кадровые ошибки. Сам он так объяснил слабое выступление на клубном сайте: «Подготовка к сезону получилась скомканной из-за вспышки ковида. Команде удалось полноценно потренироваться лишь три недели перед чемпионатом. Но все свалить на пандемию будет неправильно. Все команды через это прошли. Задача была поставлена пройти первый раунд play-off. И мы прекрасно понимаем, что задачу не выполнили. Надо все тщательно проанализировать».

Генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первые оргвыводы были сделаны на заседании наблюдательного совета «Спартака». И это не только решение об отставке тренерского штаба Олега Знарка. Председателем наблюдательного совета стал Олег Усачев, ранее занимавший должность вице-президента по хоккейным операциям в челябинском «Тракторе». «Перед нами стоят масштабные задачи по развитию современной спортивной вертикали и улучшению результатов основной команды,— сказал новый руководитель.— Сотни детей занимаются на льду академии ''Спартак'', и нам важно продолжить системную работу по воспитанию резерва, чтобы ни один талантливый мальчишка не пропал из поля нашего зрения и получил шанс в будущем играть в основном составе».

Что касается других кадровых изменений, то о них будет объявлено дополнительно. Но по информации ряда источников, в частности издания «Спорт-Экспресс», скорее всего, в отставку отправят и Алексея Жамнова. Основным же кандидатом на пост главного тренера называется Алексей Кудашов, который в прошлом, не законченном из-за пандемии коронавируса сезоне был уволен из СКА и сборной России, да и в принципе пока никак не проявил себя на тренерском поприще.

Александр Ильин